Naomi Scott filmografia: se avete guardato Anatomia di uno scandalo, la nuova miniserie Netflix, e vi siete chiesti dove potreste aver già visto l’attrice che interpreta Olivia Lytton, nelle prossime righe lo scoprirete.

Ripercorriamo insieme la carriera di Naomi Scott.

Naomi Scott filmografia

Nata a Londra il 6 maggio 1993 da madre ugandese di origini indiane e da padre inglese, Naomi Scott fa il suo esordio nel mondo della recitazione con la serie Life Bites, nel 2009. Successivamente, nel 2011, recita nel film Lemonade Mouth, sempre per il piccolo schermo, ed entra nel cast della serie tv Terra Nova, nei panni di Maddy Shannon, ma la serie viene cancellata dopo una sola stagione.

Dal 2015 al 2016 recita nella serie tv Lewis. In questo stesso periodo arriva il suo debutto sul grande schermo, con The 33 di Patricia Riggen. Prende parte alle riprese di Sopravvissuto – The Martian, diretto da Ridley Scott, però le sue scene vengono eliminate in fase di montaggio. È possibile vederle solo nella versione estesa. Nel 2017 torna al cinema nei panni di Kimberly Hart / Pink Ranger nel terzo adattamento cinematografico della celebra serie televisiva. Nel 2019 è la principessa Jasmine nel remake in live action di Aladdin, accanto a Mena Massoud, ed Elena Houghlin in Charlie’s Angels, insieme a Kristen Stewart ed Ella Balinska.

Nel 2022 è Olivia Lytton in Anatomia di uno scandalo, miniserie in sei episodi targata Netflix. Nel cast anche Sienna Miller, nei panni di Sophie Whitehouse, la moglie del deputato James Whitehouse, interpretato da Rupert Friend; Michelle Dockery nella parte dell’avvocata Kate Woodcroft; Josette Simon nel ruolo del legale Angela Regan.

Naomi Scott interpreta una collaboratrice parlamentare, assistente di James Whitehouse, con il quale intraprenderà una relazione. La notizia diventerà di dominio pubblico, ma questo sarà solo l’inizio di una vicenda tortuosa che vedrà Lytton muovere contro l’ex ministro un’accusa di stupro.