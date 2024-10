Non sei niente di speciale: la nuova serie tv Netflix sulla stregoneria

Non sei niente di speciale è il titolo della nuova serie tv spagnola disponibile su Netflix dal 2 settembre. La protagonista è la giovane Amaia, interpretata da Dèlia Brufau. La prima stagione è composta da sei episodi, della durata di circa trenta minuti ciascuno.

Non sei niente di speciale: la trama

“La vita nella città in cui Amaia si è appena trasferita – leggiamo su Netflix – diventa sempre più interessante quando a scuola si sparge la voce che abbia ereditato poteri magici.”

Amaia (Dèlia Brufau) pensa che la sua vita sia terribile quando si vede costretta a lasciare Barcellona per trasferirsi nel villaggio della madre. Senza i suoi amici e la sua routine, la giovane si ritrova catapultata in una realtà completamente diversa, dove sembra non accadere mai nulla. Tuttavia, presto scoprirà che le cose non stanno esattamente così. La sua vita prenderà infatti una piega totalmente inaspettata quando farà una scoperta sconvolgente che la riguarda da vicino: Amaia potrebbe aver ereditato i poteri della nonna. Lei non l’ha mai conosciuta ma nella nuova scuola si dice che fosse una strega, l’unica a essere vissuta a Salabarria. Amaia prenderà il suo posto?

Nel cast anche Oskar De La Fuente (Javi), Ainara Perez (Lucía) e Jaime Wang (Zhao).

Dèlia Brufau è al suo debutto nel mondo delle serie tv. Finora aveva preso parte a diversi cortometraggi e a La voluntaria, lungometraggio ambientato in un campo profughi in Grecia.

Non sei niente di speciale porta la firma di Estíbaliz Burgaleta, nota per Skam Espana e Le ragazze del centralino.

E a proposito di Skam, ricordiamo che dal primo settembre è approdata sulla piattaforma streaming la quinta stagione di Skam Italia, incentrata sul personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame.