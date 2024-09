Rafe Spall: vita privata, instagram e filmografia dell’attore

Rafe Spall è un attore inglese.

Nato a Camberwell (ovvero un quartiere di Londra) il 10 marzo del 1983, ha 38 anni.

Dal fascino che non passa di certo inosservato, Spall ha recitato in vari film che lo hanno reso popolare a livelli internazionali.

Anche sul piccolo schermo, l’attore ha preso parte a diverse serie tv, come ad esempio: Black Mirror (soltanto in un episodio), Sons of Liberty – Ribelli per la libertà, La guerra dei mondi e Trying.

E’ sposato con l’attrice Elize du Toit, dalla quale ha avuto due figli.

Rafe Spall film

Ma quali sono i film in cui è presente Rafe Spall?

Ecco gran parte della sua filmografia, dagli esordi ad oggi:

L’alba dei morti dementi, con la regia di Edgar Wright (nel 2004)

The Calcium Kid, con la regia di Alex De Rakoff (nel 2004)

Un’ottima annata – A Good Year, con la regia di Ridley Scott (nel 2006)

Hot Fuzz, con la regia di Edgar Wright (nel 2007)

One Day, con la regia di Lone Scherfig (nel 2011)

Anonymous, con la regia di Roland Emmerich (nel 2011)

Prometheus, con la regia di Ridley Scott (nel 2012)

Vita di Pi (Life of Pi), con la regia di Ang Lee (nel 2012)

A prova di matrimonio, con la regia di Dan Mazer (nel 2013)

Ma anche: