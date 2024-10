Sylvia Hoeks: età, fidanzato e film con l’affascinante attrice olandese

Sylvia Hoeks è un’attrice e modella dal grande fascino.

Di origine olandese, è nata a Maarheeze l’1 giugno del 1983: ha dunque più di 39 anni, (anche se non li dimostra assolutamente).

Il suo esordio nel mondo del cinema risale ai primi anni ‘2000. Inizialmente, ha preso parte ad una serie di film olandesi, che le hanno consentito di fare una buona gavetta. Ciò che le ha consentito di raggiungere un successo stratosferico è stato il ruolo da protagonista ne La migliore offerta, il film del 2013 diretto da Giuseppe Tornatore.

Da quel momento in poi, la sua carriera ha avuto un rapido decollo. Infatti, non molto dopo, la Hoeks ha recitato in Blade Runner e Millenium – Quello che non uccide.

Sylvia Hoeks fidanzato

Cosa sappiamo invece della vita privata dell’attrice?

In realtà, non ci sono chissà quante notizie a riguardo. Non si sa ad esempio se Sylvia Hoeks abbia attualmente un fidanzato o sia single, anche se non mancano di certo i rumors da parte dei gossip. Sul suo profilo Instagram, condivide principalmente contenuti inerenti alla sfera lavorativa.

Evidentemente è una persona molto riservata e preferisce mantenere la propria quotidianità lontana dai riflettori…

Sylvia Hoeks film

Ecco alcuni film in cui ha recitato la Hoeks: