Tilda Swinton: età, vita privata e filmografia dell’attrice scozzese

Tilda Swinton è una delle attrici più famose degli ultimi tempi.

Nata a Londra il 5 novembre del 1960, ha 61 anni ed ha vissuto tutta la sua infanzia e adolescenza in Scozia (i suoi genitori infatti, sono di origine scozzese).

La Swinton è sempre stata una donna ribelle e rivoluzionaria, tant’è che durante il periodo universitario, decise di entrare a far parte del Partito Comunista di Gran Bretagna e successivamente, in quello socialista scozzese.

Verso la fine degli anni ’80, Tilda debutta come attrice nel mondo del cinema. Sempre negli stessi anni, si fa conoscere anche sul piccolo schermo, prendendo parte ad alcune serie tv. Oggi, la Swinton è popolare in tutto il mondo e ha ricevuto (nel corso della sua carriera) tantissimi riconoscimenti e premi.

Tilda Swinton vita privata

Dal punto di vista sentimentale, Tilda Swinton è impegnata con Sandro Kopp dal 2004.

Ha inoltre due figli gemelli, avuti dalla precedente relazione con John Byrne, noto drammaturgo scozzese.

Tilda Swinton filmografia

Ecco gran parte dei film con Tilda Swinton:

Caravaggio, The Last of England, War Requiem, The Garden, Edoardo II, Orlando, Wittgenstein. Perversioni femminili, Conceiving Ada, Love Is the Devil, Zona di guerra. The Protagonists, The Beach, Possible Worlds, I segreti del lago (The Deep End). Vanilla Sky, Il ladro di orchidee (Adaptation.), Young Adam, The Statement – La sentenza. Thumbsucker – Il succhiapollice, Constantine, Broken Flowers. Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Stephanie Daley.

Ma anche:

L’uomo di Londra, Michael Clayton, Julia, Synecdoche, New York, Burn After Reading – A prova di spia, Il curioso caso di Benjamin Button. The Limits of Control, Io sono l’amore, Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero. Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Solo gli amanti sopravvivono, The Zero Theorem – Tutto è vanità. Grand Budapest Hotel, Un disastro di ragazza, La vita straordinaria di David Copperfield, Memoria e tanti altri…