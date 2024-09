Titolo: Omicidio nel West End

Titolo Originale: See How They Run

Anno: 2022

Nazione: Stati Uniti

Genere: Giallo, commedia

Regia: Tom George

Sceneggiatura: Mark Chappell

Cast: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Harris Dickinson, David Oyelowo, Shirley Henderson

Data Uscita Italia: 29/09/2022

Distribuzione: The Walt Disney Company Italia