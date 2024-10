Spider-Man: No Way Home proseguirà le vicende dell’eroe dopo il devastante finale di Far From Home, dove Mysterio ha fatto in modo di far ricadere sull’Uomo Ragno la responsabilità per i disastrosi eventi verificatisi nel film, rivelandone l’identità al pubblico. Ora tutti sanno che Peter Parker è in verità Spider-Man e lo considerano un criminale. Il giovane chiederà aiuto a Doctor Strange per far sì che il mondo dimentichi la sua identità con un incantesimo, salvo poi cambiare idea nel momento in cui si rende conto che, in quel modo, anche i suoi cari rimuoveranno dalle proprie menti tutti i ricordi legati a lui. Il suo ripensamento, avvenuto proprio nel bel mezzo della potentissima e pericolosissima evocazione di Strange, fa distrarre lo Stregone Supremo, causando una frattura nel Multiverso. Peter si ritrova così ad affrontare nemici da altri universi, tra cui Doctor Octopus e Green Goblin.