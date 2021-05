Le nuove uscite del catalogo Amazon Prime Video partono dal 7 maggio 2021 con il ritorno di un vero e proprio cult: la serie tedesca Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, reinterpretazione aggiornata all’oggi della storia vera di Christiane F e dei suoi amici alle prese con la tossicodipendenza, tratta dal celebre romanzo autobiografico pubblicato nel 1978. Ma il titolo più atteso è certamente Si vive una volta sola, l’ultima commedia di Carlo Verdone con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora: rimasto fermo per più di un anno a causa delle chiusure delle sale, il film arriva dal 13 maggio in esclusiva su Prime Video. Dal 14 maggio, invece, debutta The Underground Railroad, la miniserie del premio Oscar Barry Jenkins su una ragazza nera che scappa da una piantagione negli Stati Uniti del Sud, prima della Guerra di Secessione Americana.

Amazon Prime Video maggio 2021

FILM ESCLUSIVE

Si vive una volta sola – 13 maggio

Esce in esclusiva su Amazon Prime il nuovo film di Carlo Verdone, bloccato per più di un anno dalla pandemia. È la storia di quattro medici amici (Verdone, Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo) che, oltre ad essere bravissimi nel loro mestiere, sono anche dei gran burloni.Durante un controllo di routine, scoprono però che uno di loro è gravemente malato: non avendo il coraggio di comunicarglielo subito, decidono di organizzare un viaggio insieme in Puglia che diventerà un’indimenticabile avventura e segnerà per sempre la loro amicizia.

P!NK – All I Know So Far – 21 maggio

Il documentario racconta il viaggio della popstar P!NK e della sua crew durante il tour mondiale del 2019 “Beautiful Trauma” guardando anche dietro le quinte del successo della cantante, che cerca di dividersi fra il ruolo di madre, moglie e performer. Dietro la macchina da presa c’è Michael Gracey (The Greatest Showman).

SERIE ORIGINALI

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – 7 maggio

La serie Amazon Original in otto episodi rilegge la vicenda di Christiane F e dei suoi amici adolescenti trasportandola dalla Berlino di fine anni ’70 a quella di oggi. I sei sono in lotta per realizzare i loro sogni di felicità e libertà, fra gli eccessi di una metropoli senza limiti, ma finiscono in un vortice di droga e prostituzione.

The Underground Railroad – 14 maggio

È Barry Jenkins, il regista premio Oscar per Moonlight, a firmare la seconda serie original del mese, The Underground Railroad, basata sull’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. Nella Georgia pre-Guerra Civile Americana la giovane Cora (Thuso Mbedu) tenta di fuggire dalla piantagione nella quale è tenuta schiava attraverso una famigerata ferrovia sotterranea: il suo viaggio avventuroso sarà minacciato anche dal cacciatore di taglie Joel Edgerton.

Veleno – 25 maggio

Una docu-serie italiana basata sulla vicenda reale de I Diavoli della bassa modenese, il libro di Pablo Trincia su una presunta rete di pedofili e satanisti scoperta nel 1997. Sedici bambini furono allontanati dalle loro famiglie, ma inchieste successive hanno dimostrato che forse le cose sono andate diversamente.

Panic – 28 maggio

Tratta dall’omonimo romanzo di Lauren Oliver, Panic è una serie young adult su un gruppo di adolescenti del Texas alle prese con un rito di passaggio piuttosto particolare. Ogni anno i neodiplomati del loro paese devono superare delle sfide a eliminazione per sperare di andarsene dalla cittadina e migliorare le loro vite, ma stavolta la situazione è cambiata: le prove sono molto più pericolose e i ragazzi si troveranno a tu per tu con le loro paure.

Escono anche:

Ninjago – 1 maggio

I pinguini di Madagascar – 1 maggio

I segreti di Brokeback Mountain – 1 maggio

Betty Love – 1 maggio

Lionheart – 1 maggio

Hunger Games: Il canto della Rivolta – Parte 1 – 1 maggio

Shorta – 3 maggio

The Curse Of Sleeping Beauty – 3 maggio

Chick Fight – 4 maggio

L’amore impossibile di Fisher Willow – 4 maggio

The Boy from Medellín – 7 maggio

Lies & Illusions – 8 maggio

Malcolm X – 10 maggio

Saiyuki – La Leggenda del demone dell’illusione – 10 maggio

eXistenZ – 13 maggio

Relic – 14 maggio

The Good Fight – 15 maggio

The Promised Neverland – 17 maggio

The Turning – La casa del male – 18 maggio

Sette minuti dopo la mezzanotte – 18 maggio

Amici come prima – 20 maggio

Jay and Silent Bob Reboot – 20 maggio

L’ufficiale e la spia – 21 maggio

The Good, The Bad, & The Dead – 21 maggio

Yesterday – 22 maggio

Bleach -24 maggio

In guerra per amore – 27 maggio

