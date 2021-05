Sono molte le novità in arrivo per gli abbonati a Netflix, a partire dai grandi film. Il 14 maggio debutta sulla piattaforma streaming La donna alla finestra, l’atteso thriller psicologico tratto dal romanzo di Dan Mallory, con Amy Adams nei panni di una donna malata di agorafobia che è convinta di aver assistito a un omicidio dalla finestra, ma poi sente vacillare la sua percezione della realtà. Il 21 maggio invece tocca a Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder che, dopo il ritorno della sua Justice League Snyder Cut, torna alla sua passione originaria per gli zombie mescolando un film a tema “morti viventi” con un plot da grande rapina. Tra le serie tv, prende il via il 7 maggio Jupiter’s Legacy, la nuova saga supereroica che mette a confronto due generazioni di creature dotate di superpoteri: i padri, legati a valori solidi e a un passato che non tornerà, e i figli, non ancora pronti per prendersi le proprie responsabilità nella protezione del mondo.

SERIE TV

Jupiter’s Legacy – 7 maggio

Debutta la serie tv tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely che racconta la prima generazione di supereroi, quella che ha protetto il mondo per secoli secondo valori solidissimi di patriottismo e lealtà. Ora i loro figli dovrebbero raccoglierne il testimone, ma tra prima e seconda generazione si apre un conflitto che potrebbe diventare insanabile.

The Upshaws – 12 maggio

La nuova serie comedy di Netflix segue una famiglia nera della classe operaia dell’Indiana che ambisce a una vita migliore ma è presa dalle mille difficoltà di ogni giorno.

FILM

La donna alla finestra – 14 maggio

Condannata a trascorrere le sue giornate in casa e a guardare il mondo dalla finestra a causa della sua agorafobia, la psicologa infantile Anna Fox (Amy Adams) non vede nessuno tranne la sua vicina di casa, della quale diventa amica. Ma è proprio alla finestra che scorge impotente un evento drammatico nell’appartamento della donna. Sarà reale? O è una visione frutto della sua mente segnata dagli psicofarmaci? Joe Wright, il regista di L’ora più buia e Espiazione, porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Dan Mallory: un thriller psicologico tesissimo con un cast di stelle, da Amy Adams a Julianne Moore, da Gary Oldman a Anthony Mackie.

Army of the Dead – 21 maggio

Il nuovo zombie movie firmato Zack Snyder: dopo un’epidemia zombie a Las Vegas un gruppo di mercenari corre un grosso rischio intrufolandosi nella zona sotto quarantena per realizzare la più grande rapina della storia. Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick.

Il divin codino – 26 maggio

Una cronistoria dei 22 anni di carriera sul campo di Roberto Baggio (interpretato da Andrea Arcangeli), non solo un grandissimo campione di calcio ma anche un uomo dalla personalità carismatica. Il film ripercorre la sua vita dagli esordi, a sedici anni al Lanerossi Vicenza, passando per la militanza nella Fiorentina e nella Juventus, fino ai rapporti a volte difficili con alcuni allenatori.

