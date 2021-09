Helen Mirren entra a far parte del Wizarding World: l’attrice britannica presenterà infatti Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, una serie di concorsi per commemorare il 20esimo anniversario del lancio del franchise cinematografico della Warner Bros. con Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo dell’amata saga uscito nel 2001.

Lo show evento in quattro parti vedrà i fan dell’universo magico creato da J.K. Rowling mettere alla prova le loro conoscenze potteriane, contenendosi il titolo onorario di campione della Coppa delle Case. Sono previste centinaia di domande su curiosità legate al mondo di Harry Potter e sorprese con ospiti speciali, insieme a sfide e giochi per coloro che si sintonizzeranno.

La serie di eventi verrà registrata alla fine di questo mese e sarà trasmessa in simulcast entro la fine dell’anno sulle emittenti ACME Night e TBS di Cartoon Network, per poi essere resa disponibile in streaming su HBO Max.

«Stiamo creando un’arena per i fan dei film di Harry Potter per permettere loro di mostrare la loro conoscenza del mondo magico, e non c’è nessuno meglio di Helen Mirren per aggiungere un po’ di grandezza britannica a questo evento che debutterà attraverso i nostri marchi e piattaforme WarnerMedia», ha dichiarato Tom Ascheim, presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults e Classics.

«Sapevo che un giorno avrei avuto un ruolo in Harry Potter, e sono così felice di prendere parte alla celebrazione del cinema di 20 anni – ha aggiunto Mirren – I film hanno ispirato un tale incanto e meraviglia per tanti di noi, e sarà un vero piacere riaccendere quella magia per gli innumerevoli fan che continuano a divertirsi in questo mondo affascinante».

Nel suo ruolo di presentatrice, la vincitrice dell’Oscar continuerà ad ampliare la sua relazione con WarnerMedia. In futuro l’interprete premio Oscar di The Queen vestirà i panni della supercriminale Hespera nel sequel DC Shazam! Fury of the Gods.

Che ne pensate di questa collaborazione a sorpresa? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

