La Videoteca Perfetta: Il Capo Perfetto (Blu-ray, DVD)

Julio Blanco è il proprietario di una rinomata azienda di bilance. Ammirato e rispettato dai suoi dipendenti, gestisce l’ambiente di lavoro come se fosse un padre di famiglia, convinto che l’armonia e il rispetto reciproco siano la chiave del successo della sua attività. È con questo spirito che, in vista dell’arrivo di una commissione che dovrebbe assegnare un premio di eccellenza alla sua azienda, decide di intervenire per risolvere i problemi personali dei suoi dipendenti, tra i quali il direttore ossessionato dai tradimenti della moglie, la nuova stagista innamorata di lui e un dipendente licenziato che decide di accamparsi con striscioni e megafono fuori dalla fabbrica. È nel gestire queste situazioni, però, che la vera natura di Blanco viene alla luce: dietro la sua maschera di perbenismo alto-borghese, infatti, si nasconde una persona cinica e spietata, disposta a tutto, perfino a usare la violenza, per raggiungere i suoi scopi. In un mondo sempre più cinico e spietato, è proprio questa sua doppia natura a rendere Julio Blanco… Il capo perfetto.

Fernando León de Aranoa dirige un magistrale Javier Bardem in una commedia dalle tinte grottesche che riflette sulla nostra società senza rinunciare all’intrattenimento. Vincitore di sei Premi Goya (gli Oscar del cinema spagnolo), inclusi quelli per il miglior film e il miglior attore, Il capo perfetto non può mancare nella collezione Home Video degli appassionati del cinema di qualità e dei fan del grande attore spagnolo. Disponibile (accompagnato dal trailer cinematografico) in Blu-ray con audio italiano e spagnolo in 5.1 DTS-HD Master Audio e in DVD con audio spagnolo in 5.1 Dolby digital e doppia traccia audio italiana in Dolby Digital e DTS. I sottotitoli italiani sono presenti su entrambe le versioni.