10 film che il pubblico ha odiato ancora prima che uscissero al cinema

Fare film non è mai una scienza esatta: titoli del tutto inaspettati possono rivelarsi campioni di incassi (Get Out, per esempio) e altri enormi blockbuster da cui ci si aspettava un ritorno sicuro possono floppare pesantemente al botteghino. C’è poi un terzo caso, quello di film usciti nelle sale senza alcun favore del pronostico e soprattutto del pubblico. Da alcuni non ci si aspettava nulla meno di un disastro annunciato: ricordate le reazioni dopo il film Cats? “La cosa peggiore successa ai gatti dall’arrivo dei cani” e come dargli torto. Oppure Songbird, il film sulla pandemia da Covid-23 uscito mentre siamo ancora in piena emergenza Covid-19, un progetto ritenuto addirittura offensivo. Nell’elenco però ci sono anche alcune sorprese: sapevate, per esempio, che su Titanic aleggiava un’aria pesantissima prima dell’uscita del film? Nella nostra gallery sui 10 film odiati ancora prima di uscire al cinema trovate questa e altre curiosità.

