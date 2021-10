Dopo un un successo giunto in maniera del tutto inaspettata, tanto da aver sorpreso sia Netflix che lo stesso autore, Squid Game continua a mantenere il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. Gli spettatori impazziscono per le sfide mortali presenti nella serie coreana, e come accade spesso per prodotti simili, non ci è voluto molto prima che il pubblico iniziasse a sviluppare una sorta di dipendenza dal genere, mettendosi alla ricerca di contenuti in grado di colmare il senso di vuoto che le opere seriali lasciano sempre dopo il finale di stagione.

TROVATE LA GALLERY IN FONDO AL TESTO

A questo punto, le opzioni sono due: rivedere Squid Game per cogliere tutti dettagli sfuggiti durante la prima visione – e a tal proposito, potete consultare a QUESTO LINK la nostra gallery sui particolari che forse non avete notato -, oppure cercare titoli che presentino dinamiche simili. E quindi, parliamo nello specifico di “death games” e, in misura minore, anche di opere incentrate sulla critica sociale e sul labile concetto di moralità.

Se non avete idea di come orientarvi tra le numerose proposte del web, nella nostra gallery di oggi vi consigliamo 10 film o serie tv che, a nostro avviso, potreste sicuramente apprezzare in attesa di sapere qualche notizia in più sull’ormai quasi certa seconda stagione di Squid Game.

Della selezione fanno parte, come già detto, titoli che mettono in scena situazioni molto simili a quella vista nello show coreano, e dunque giochi mortali a cui i protagonisti sono costretti da terzi a partecipare per sopravvivere, o bizzarre sfide all’ultimo sangue in cui i personaggi si imbarcano di propria volontà per vincere un montepremi. In ultimo, un titolo che pur non presentando un simile background, offre però un altro ritratto di una feroce lotta alla sopravvivenza e di classe in una realtà in cui le differenze tra ricchi e poveri sono addirittura più marcate.

Tra l’altro, delle opere consigliate fa parte anche un film giapponese del 2014 – a sua volta tratto da un manga omonimo – talmente simile a Squid Game da aver spinto molti a gridare al plagio, nel momento in cui la serie coreana ha fatto il suo debutto su Netflix.

Se volete scoprire di cosa si tratta, allora sfogliate la nostra gallery di oggi, con 10 film o serie da vedere assolutamente se sentite già la mancanza di Squid Game.

