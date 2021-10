Il cinema, si sa, non è una scienza esatta. Anche quei film che partono con le migliori intenzioni, una storia solida, un cast eccellente e un nome di primo livello in regia possono ritrovarsi ad affrontare un inatteso successo. È successo anche ad alcuni dei migliori registi al mondo e alcuni di loro hanno persino chiesto scusa.

Non sono pochi infatti i registi che si sono ritrovati a dover chiedere scusa o addirittura a rinnegare un film che hanno realizzato. In alcuni casi si sono messe di mezzo dinamiche produttive che hanno tolto il film dalle loro mani, in altri invece si sono assunti l’intera responsabilità del fiasco.

Di chi parliamo? Di Steven Spielberg, per esempio: il regista per antonomasia si è ritrovato a chiedere scusa ai fan per il quarto capitolo di una delle sue celebri saghe, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo; ha dichiarato di aver trovato pessima la sceneggiatura ma di averlo fatto come favore a George Lucas. in sua compagnia c’è anche Sam Raimi, pentito del risultato di Spider-Man 3: «La gente mi ha odiato per anni. Mi odiano ancora» ha dichiarato, ma potrà rifarsi col prossimo Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

E ancora: David Fincher ha dichiarato di aver odiato il controverso Alien 3 e persino l’insospettabile Tony Kaye ha ripudiato il suo American History X, dal quale è stato anche allontanato in fase di montaggio. Con loro spicca anche il nome di Steven Sodenbergh, pentito per il film Torbide ossessioni…

Per quale motivo? Potete scoprire la sua motivazione e gli altri registi che hanno chiesto scusa e rinnegato un film nella nostra gallery in calce alla notizia.

