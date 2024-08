Tra le scene più ricorrenti, usate e – di tanto in tanto – persino abusate nel mondo del cinema, quelle di sesso sono senza dubbio tra le più difficili da realizzare per gli attori protagonisti. Precisiamo: se si parla di difficoltà nella realizzazione delle riprese, non ci troviamo di fronte a sequenze complesse, anzi. Ma se si considera l’aspetto psicologico, e in particolare il disagio provocato in molti interpreti dall’idea di ritrovarsi nudi sul set a simulare un amplesso più o meno spinto, allora il discorso cambia. Non di rado ci è capitato di riportare le dichiarazioni delle star di Hollywood che hanno ammesso di essersi pentite di aver girato alcune tra le loro più celebri scene di sesso, raccontando l’impatto che hanno avuto sulla loro vita e, soprattutto, sul loro approccio al lavoro. Molte di loro hanno iniziato a rifiutare film che prevedono simili sequenze, come ad esempio Emilia Clarke, che dopo l’esperienza sul set de Il Trono di Spade ha deciso di dire “basta” ai nudi integrali, lasciando alla collega Dakota Johnson il ruolo da protagonista offertole in Cinquanta Sfumature di Grigio. Ma per tanti attori che si sentono a disagio quando arriva il momento di spogliarsi di fronte alla cinepresa, ce ne sono anche altri che invece non hanno alcun problema a mostrarsi senza veli. A tal punto che spesso e volentieri si sono ritrovati a girare scene di sesso assolutamente esplicite – da soli o con colleghi – senza usare controfigure o senza fingere, e dunque facendo davvero tutto quello che si vede sullo schermo. Basti pensare a Robert Pattinson, l’atteso volto del nuovo The Batman, che sul set di due film si è cimentato in sequenze di autoerotismo assolutamente reali. Curiosi di scoprire quali? Allora sfogliate la nostra gallery di oggi, con 10 scene di sesso in cui gli attori lo hanno fatto davvero.

