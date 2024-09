15 film che sono cinecomic pur essendo impossibili da riconoscere come tali

Nonostante la maggior parte dei cinecomic abbia come protagonisti i loro supereroi, non sono sempre Marvel e DC ad offrire del buon materiale da adattare per il grande schermo.

E forse è proprio per questo motivo che a volte ci dimentichiamo che l’UCM e il DCEU sono solo una piccola parte del vasto mondo dei cinecomic, che invece spesso e volentieri vede protagonisti anche personaggi di tutt’altro tipo. E non sempre salvano il mondo!

I casi sono molteplici, dall’apprezzato film di Abdellatif Kechiche La vita di Adele al cult coreano di Park Chan-wook Oldboy passando per titoli molto apprezzati dalla critica come A History of Violence di David Cronenberg ed Era mio padre di Sam Mendes.

Curiosi di scoprire di quali titoli si tratta? Ne abbiamo raccolti 15 nella nostra gallery.

TROVATE LA GALLERY SUI FILM CHE NON SEMBRANO CINECOMIC QUI O NELL’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

Se la gallery «15 film che sono cinecomic pur essendo impossibili da riconoscere come tali» vi è piaciuta, eccone altre che potrebbero interessarvi:

