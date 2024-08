Da cult come E.T., Kill Bill, La Casa e Blade Runner, fino ad arrivare ad opere recenti come Frozen e Rapunzel

Con l’enorme successo di realtà come il Marvel Cinematic Universe (MCU) e il DC Extended Universe (DCEU), il grande schermo ci ha ormai all’idea che due o più film con protagonisti e storie differenti possano, in realtà, essere connessi l’un l’altro. Talvolta è sufficiente che ci sia un dettaglio comune, uno specifico oggetto presente in due lungometraggi, ricordi condivisi dai personaggi o luoghi riconoscibili in cui si svolgono le vicende, che subito il collegamento salta alla mente del pubblico, specie di quello più appassionato. Talvolta si tratta del punto di partenza per una collaborazione futura, un nuovo incontro tra due realtà diverse, due mondi distinti; mentre in altri casi simili dettagli possono semplicemente essere dei modi con cui i registi decidono di omaggiare altri titoli o autori che li hanno ispirati. E sappiate che sono tanti gli esempi di pellicole che, pur facendo parte di franchise diversi, si rivelano alla fine connesse tra di loro. Da cult come E.T., Kill Bill, La Casa e Blade Runner, fino ad arrivare ad opere recenti come Frozen e Rapunzel, scoprite nella nostra gallery di oggi i 18 film ambientati nello stesso Universo all’insaputa del pubblico!

POTETE SFOGLIARE LA GALLERY CLICCANDO L'ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

