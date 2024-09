Addio al regista Jean-Marie Straub, cineasta radicale tra politica e sperimentazione

Nel 1954 conobbe Danièle Huillet, con la quale instaurò un rapporto sentimentale e professionale che durò tutta la vita e segnò in profondità la storia del cinema più oltranzista e intransigente

Il regista Jean-Marie Straub è morto oggi all’età di 89 anni a Rolle, in Svizzera. Cineasta sperimentale e politico, di forte, radicale e intransigente impronta marxista, con la moglie Danièle Huillet, scomparsa nel 2006, ha portato avanti un’arte cinematografica di elevata coerenza e integrità.

Jean-Marie Straub nacque a Metz, che all’epoca era ancora in Germania, e quindi gli venne insegnata la lingua tedesca. Da ragazzo incominciò a interessarsi di cinema fondando nel 1950 un cineclub a Metz, dove era nato e viveva. Dopo gli studi presso le università di Strasburgo e di Nancy, si trasferì a Parigi dove, nel 1954, conobbe Danièle Huillet, con la quale instaurò un rapporto sentimentale e professionale che durò tutta la vita.

Assistente volontario su set come Eliana e gli uomini di Jean Renoir e Un condannato a morte è fuggito di Robert Bresson, nello stesso anno – il 1956 – fu anche aiuto regista per il corto Le coup de berger di Jacques Rivette. Il primo corto con Danièle Huillet, Machorka-Muff, è del 1963, mentre il primo film, Cronaca di Anna Magdalena Bach, sul celebre musicista ma dal punto di vista della moglie del compositore, arriverà nel 1967.

Tra i loro tanti adattamenti letterari spiccano i seguenti autori: Cesare Pavese (Dalla Nube alla Resistenza del 1979 e Il ginocchio di Artemide del 2007), Heinrich Böll (Non riconciliati, 1965), Frank Kafka (Rapporti di classe, 1984), Elio Vittorini (Sicilia!, 1999, Operai, contadini, 2001), Franco Fortini (Fortini/Cani, 1976). Per non parlare, estendendo lo sguardo alla drammaturgia e alla pittura, di Bertold Brecht (Antigone, 1991 e, insieme a Corneille, Corneille-Brecht, 2009) e Paul Cézanne (Cézanne, Dialogue avec Joachim Gasquet, 1989; Una visita al Louvre, 2004).

Con la moglie ha vissuto per alcuni anni a Roma. Dopo la morte di Danièle Huillet ha continuato fare cinema in solitaria e nel 2016 il Centre Pompidou di Parigi gli ha dedicato una retrospettiva. Nel 2006 il Leone speciale per l’insieme dell’opera alla Mostra del cinema di Venezia, con la pellicola Quei loro incontri. Nel 2017 il Locarno Film Festival gli ha tributato il Pardo d’onore alla carriera. Il suo ultimo film è il corto La France contre les robots del 2020.

La notizia della morte è stata confermata all’agenzia DPA dal responsabile della comunicazione della Cineteca svizzera di Losanna Christophe Bolli. Quest’ultimo ne era stato informato dalla vedova di Straub.

Fonte: Libération

Foto: COLLECTION CHRISTOPHEL

