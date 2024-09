Addio all’attore francese Gaspard Ulliel, morto tragicamente all’età di 37 anni

L'interprete aveva vinto due César per le sue interpretazioni in Una lunga domenica di passioni ed È solo la fine del mondo. Tra gli ultimi progetti in cui ha recitato anche la serie Marvel Moon Knight in uscita a marzo

È morto l’attore francese Gaspard Ulliel, come riportano i media francesi. Aveva solo 37 anni ed è deceduto nelle tragiche circostanze di un incidente di sci: Ulliel si è scontrato nel primo pomeriggio di ieri con un altro sciatore, all’incrocio tra due piste a La Rosière, in Savoia, nella zona orientale della Francia. Trasportato d’urgenza in elicottero presso il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble, si è spento nella giornata di oggi.

Nato da una famiglia di stilisti, Ulliel realizza la sua prima comparsa come attore durante gli studi liceali, nella serie televisiva Une femme en blanc, e ha in seguito ha studiato cinematografia presso l’Università di Saint-Denis.

Scoperto a 19 anni da André Techiné, che lo dirige in Anime erranti al fianco di Emmanuelle Beart, nel 2005 ha vinto il prestigioso premio César come miglior promessa maschile per Una lunga domenica di passioni, dove recitava accanto a Audrey Tautou nei panni di un soldato della Prima guerra mondiale. In seguito ha recitato nel ruolo di Hannibal Lecter in Hannibal Lecter – Le origini del male, antefatto de Il silenzio degli innocenti.

Nel 2014 ha vestito i panni del celebre stilista Yves Saint Laurent nel biopic firmato da Bertrand Bonello, Saint Laurent. Tre anni dopo ha conquistato un nuovo César per la sua interpretazione in È solo la fine del mondo, lungometraggio scritto e diretto da Xavier Dolan in cui interpretava Louis, un giovane scrittore francese che tornava a casa dalla famiglia per comunicare la notizia della sua morte imminente.

L’attore aveva recitato di recente anche in Moon Knight, nuova serie tv dei Marvel Studios in uscita il marzo 2022 su Disney+, nella quale farà la sua apparizione postuma nei panni di Anton Bogart/Midnight Man.

Foto: Getty (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Fonte: Libération