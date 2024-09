Al COMICON 2022 l’anteprima nazionale del film La cena perfetta: Salvatore Esposito e Greta Scarano tra gli ospiti

Ad incontrare il pubblico per l’occasione, oltre ai due protagonisti, anche Gianluca Fru, Gianfranco Gallo e il regista Davide Minnella. Inoltre, in programma di COMICON 2022 includerà anche numerosi eventi per festeggiare l’uscita del numero 100 del manga One Piece

Una grande novità dal mondo del cinema attende il pubblico di COMICON 2022, la manifestazione – in programma dal 22 al 25 aprile – che ogni anno porta a Napoli tutto il meglio della cultura pop.

L’evento di chiusura della sezione dedicata a film e serie tv ospiterà infatti l’anteprima nazionale del film La cena perfetta in compagnia del regista Davide Minnella e dei protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano. Insieme a loro anche Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

Gli ospiti presenteranno il film e incontreranno il pubblico lunedì 25 aprile alle ore 16:00, al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, grazie alla collaborazione con Vision Distribution.

Qui la sinossi del film:

Suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo per le avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e che si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Una spericolata scalata al successo: camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto. Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute, sentimenti: la pasta alla patate della nonna è più potente di una qualunque arma da fuoco.

La cena perfetta, dopo l’anteprima a COMICON, arriverà al cinema il 26, 27 e 28 aprile.

ONE PIECE N. 100

Per gli appassionati del celebre manga di Eiichirō Oda, ci sarà anche un ricco programma di eventi e celebrazioni per l’uscita del numero 100 di One Piece.

TUTTI GLI EVENTI PER FESTEGGIARE IL MANGA DEI RECORD

I più noti pirati del fumetto fanno rotta verso il golfo di Napoli: sarà infatti Comicon 2022 il palcoscenico scelto per onorare l’arrivo dell’attesissima tripla cifra di ONE PIECE. La serie del maestro Eiichiro Oda è la prima, nel nostro paese, a tagliare il traguardo dei cento numeri. Ma questo è solo uno dei tanti record: ONE PIECE è infatti anche il primo manga – grazie alla pubblicazione del numero 98 Celebration Edition – ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti in Italia, nella settimana di uscita.

Sono dunque numerose le attività che Star Comics e Comicon hanno messo in programma per l’occasione.

• LA MOSTRA ONE PIECE TIMELINE EXHIBITION

Una originale mostra celebrativa permetterà ai lettori di ripercorrere i momenti salienti di questa straordinaria epopea e di riviverne le saghe e sequenze memorabili. Allestita all’interno dell’Asian Village di COMICON, l’esposizione conterrà 40 tavole del manga esposte in modo cronologico, con una timeline che guiderà i visitatori alla (ri)scoperta degli oltre mille capitoli che compongono la storia finora.

• STAR COMICS DEDICA UN INTERO STAND A ONE PIECE E UNA CELEBRATION EDITION

Per questa edizione di Comicon, oltre ai consueti spazi dedicati alle pubblicazioni Star e Astra, la casa editrice della stella riserverà al capolavoro di Eiichiro Oda un’intera struttura lungo il noto Viale delle Fontane. Star Comics ha da poco svelato la Celebration Edition di ONE PIECE n.100, che sarà l’autentico tesoro del salone partenopeo. Si tratterà di un box in tiratura limitata, con finiture dorate e uno speciale doblone in rilievo sul coperchio. Oltre al volume, al suo interno ci sarà il messaggio del maestro Oda per i lettori e degli originali gadget come il lunghissimo poster a colori raffigurante i 50 personaggi più amati dai lettori e il bracciale in tessuto personalizzato ONE PIECE e Star Comics. Inoltre, gli avventori della convention partenopea che acquisteranno presso lo stand ONE PIECE riceveranno in resto… un doblone! A tutte le monete da 2 euro sarà infatti applicato uno sticker raffigurante il doblone della copertina del box di ONE PIECE n. 100 Celebration Edition. Infine, i fedelissimi della fiera che, come ogni anno, si aggiudicheranno lo speciale zainetto vip, troveranno nel survival kit un poster di ONE PIECE dedicato all’edizione 2022 di Comicon.

• CACCIA AL TESORO

Acquistare presso lo stand ONE PIECE darà diritto a registrarsi a un’originale caccia al tesoro, che spingerà i partecipanti in tutte le zone della fiera. Per i veri appassionati della serie del Maestro Eiichiro Oda e per tutti coloro che vogliono mettere alla prova la loro conoscenza delle avventure di Monkey D. Rufy e del mondo della pirateria, Star Comics ha creato un percorso fatto di indizi e domande da risolvere per arrivare a vincere degli esclusivi gadget.

• 100 VOLTE ONE PIECE

Domenica 24 aprile, alle ore 15, presso la Sala Meeting Hiroba, si terrà un incontro incentrato sulle tappe che hanno portato alla pubblicazione di ONE PIECE in Italia. Partendo dagli esordi su Express, magazine di fumetto creato a immagine delle leggendarie riviste giapponesi, si giungerà all’incredibile traguardo dei cento volumi dell’epopea. Interverranno nel panel i creator e studiosi Gabriele Bertoloni, Sommobuta, Francesco Toscano, e per Star Comics l’Editor Claudia Calzuola e il Publishing Manager Cristian Posocco.

• ONE PIECE IRROMPE PER LE STRADE

La casa editrice perugina è pronta a “imbarcarsi” in una nuova e ambiziosa operazione anche per ONE PIECE n.100, portando il manga e i suoi personaggi letteralmente per le strade di Napoli: nei giorni di Comicon e in quelli seguenti, un bus della linea cittadina sarà brandizzato con i principali protagonisti di ONE PIECE. Sarà dunque possibile giungere alla Mostra D’Oltremare in compagnia di alcuni fra i più amati personaggi della serie.

• QUIZ GAME

Per chi è sicuro di conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla ciurma più scatenata della storia del manga, Comicon organizzerà un Quiz Game. Le domande saranno ispirate ai due ONE PIECE QUIZ BOOK pubblicati da Star Comics, volumi speciali che racchiudono le domande su tutto lo scibile esistente riguardo alla saga del maestro Eiichiro Oda.