Animali Fantastici: I segreti di Silente ha creato un problema di continuità rispetto ad Harry Potter

È passato ormai un mese da quando Animali fantastici: I segreti di Silente (trovate QUI la nostra recensione) è arrivato nelle sale e da allora i fan hanno analizzato in maniera piuttosto approfondita la trama, soprattutto per capire se ogni elemento è in perfetta continuità con la saga di Harry Potter.

E sembra proprio che abbiano infine trovato una “falla nel sistema”, un dettaglio che sembra aver creato un buco di trama piuttosto notevole. Nel terzo capitolo dello spin-off, infatti, viene menzionata la Confederazione Internazionale dei Maghi, dal momento che Gellert Grindelwald si candida proprio come “Supremo Pezzo Grosso” (ovvero il capo dell’organizzazione, in originale Supreme Mugwump) – già nominata nella saga madre ma con importanza decisamente inferiore.

Stando infatti ai libri originali, sembra proprio che nessuna associazione internazionale si sia opposta all’ascesa di Lord Voldemort, dal momento che nessun organo sembrava avere il potere per farlo. L’ultimo capitolo di Animali fantastici però sembra suggerire il contrario – cioè che la Confederazione avrebbe avuto le risorse per opporsi al Signore Oscuro.

Un problema di continuità che i fan non sembrano voler perdonare, anche se – analizzando bene tutte le informazioni fornite dai romanzi di Harry Potter – è chiaro che il villain abbia perlopiù agito nell’ombra e quindi è riuscito ad evitare il coinvolgimento sia del Ministero della Magia inglese che di altre organizzazioni.

Non si può però dimenticare che quando il Ministero denunciò pubblicamente il ritorno di Voldemort, il preside di Hogwarts venne rimosso dai suoi incarichi presso la Confederazione per aver parlato troppo apertamente. Una situazione che non si allinea affatto con la narrazione fatta ne I segreti di Silente, dove l’organo internazionale sembra decisamente più intransigente ed attivo. A meno che il resto del mondo magico, negli anni successivi alle vicende legate a Grindelwald, non siano diventati più “indifferenti” nei confronti delle disgrazie accadute in Gran Bretagna – ma è una tesi di gran lunga più triste da sostenere.

