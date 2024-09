Animali Fantastici – I segreti di Silente ha smentito totalmente una celebre teoria su Severus Piton

Nell’universo narrativo di Harry Potter quando qualcuno crea un veleno è legittimo pensare che quella stessa persona abbia provveduto a creare anche l’antidoto opportuno per disinnescarlo, e l’assunto vale anche per gli incantesimi. Tanto che, per molti fan della saga, Severus Piton non aveva solo creato l’incantesimo Sectumsempra, usato per dissanguare il proprio avversario in un terribile impeto di violenza, ma anche il contro-incantesimo utile per saturare le ferite derivanti da questo sortilegio.

Il terribile Sectumsempra esordisce nel sesto film e nel relativo libro, Harry Potter e il principe mezzosangue, quando Harry colpisce Draco Malfoy con l’incantesimo appreso sul vecchio libro di Pozioni del suo insegnante più odiato a Hogwarts e Piton interviene nel bagno in cui si è consumato il duello per salvarlo, pronunciando l’incantesimo Vulnera Sanatur.

Una circostanza, però, quella dell’invenzione del contro-incantesimo riconducibile direttamente a Piton, che il recentissimo Animali Fantastici – I segreti di Silente provvede a smentire nettamente, visto che in una scena in cui Gellert Grindelwald uccide il qilin – una delle creature magiche cruciali di questo nuovo capitolo – per poi riportarlo in vita e servirsene per i propri scopi, il mago oscuro interpretato da Mads Mikkelsen utilizza proprio l’incantesimo che molti anni dopo verrà utilizzato da Piton, guarendo così le ferite arrecate alla creatura. La formula magica esisteva dunque ben prima della nascita di Piton, e non è stato lui a invertarlo.