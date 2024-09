Anne Heche è morta: l’attrice di Donnie Brasco non è sopravvissuta all’incidente

Dopo una settimana dal terribile incidente in auto, sono state staccate le macchine che tenevano in vita l'attrice ed ex compagna di Ellen DeGeneres

Si è chiusa, purtroppo nel peggiore dei modi, la vicenda di Anne Heche. L’attrice di film come Donnie Brasco e del remake di Psycho di Gus Van Sant è morta una settimana dopo il terribile incidente che l’ha coinvolta.

Una settimana fa, la 53enne si è schiantata contro una casa mentre era alla guida della sua auto, che ha poi preso fuoco. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito critiche e solo poche ore fa era filtrata la notizia che i medici non si aspettavano alcun tipo di recupero da parte di Anne Heche: «Ha subito gravi danni da ipossia cerebrale e resta in coma, in condizioni critiche. Non si ritiene sia destinata a sopravvivere» ha riferito nella mattinata di venerdì 12 agosto TMZ.

Nonostante i soccorsi, le sue condizioni sono via via peggiorate e l’attrice era mantenuta in vita tramite ventilazione meccanica. Dalle indagini, è emerso che i test tossicologici avrebbero rivelato la presenza di cocaina nel sangue, ma al momento non è stato ancora stabilito se possa essere stata questa la causa del drammatico schianto del 5 agosto.

Ora, la triste conferma della sua morte arriva dal britannico The Guardian: la famiglia ha confermato che sono state staccate le macchine che tenevano in vita l’attrice. «Anne aveva un cuore enorme e toccava tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà la sua luce» sono le parole riferite dal portavoce della famiglia.

Classe 1969, l’attrice e regista statunitense è diventata particolarmente celebre nel mondo grazie alla partecipazione alla soap opera Destini, grazie alla quale aveva vinto un Daytime Emmy nel 1991. Ha poi recitato nel film di Mike Newell Donnie Brasco, in Six Days Seven Nights di Ivan Reitman e in John Q di Nick Cassavetes con protagonista Denzel Washington.

Inoltre, è celebre anche per essere stata la sua vita privata: ha avuto una relazione di due anni con l’attore Steve Martin – che ha recentemente annunciato il suo ritiro – e soprattutto quella con Ellen DeGeneres. Proprio sul set della sitcom Ellen ha poi conosciuto il suo futuro marito, il cameraman Coley Laffon. Era madre di due figli, uno avuto nel 2001 con Laffon e uno dall’attore James Tupper, nel 2009.

AGGIORNAMENTO 21.55 – Secondo quanto specifica Variety, Anne Heche è stata dichiarata legalmente morta dallo stato della California, ma le macchine che la tengono in vita non sono ancora state staccate. Il cuore dell’attrice continuerà a battere per consentire di valutare la donazione dei suoi organi ed eventuali match.

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Fonte: The Guardian