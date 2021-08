Anthony Hopkins sta trascorrendo le vacanze in Toscana. E per regalare ai fan alcuni dei momenti più spensierati del suo soggiorno nel nostro Paese, l’attore premio Oscar ha deciso di condividere un breve filmato su Instagram in cui lo vediamo fare il bagno in piscina su uno sfondo verdeggiante.

Nel video Hopkins è piuttosto euforico: immerso nell’acqua, l’interprete si rivolge alla telecamera cantando a gran voce Bella ciao e gridando “Sono italiano”. Ovviamente, in pochissime ore il post è stato sommerso da centinaia di commenti, tra chi ha iniziato a consigliare le più belle location da visitare nel nostro Paese, chi ha esternato la propria ammirazione per l’attore e chi non ha perso l’occasione per citare il “buon Chianti” del suo Hannibal Lecter.

Ricordiamo che Anthony Hopkins si è da poco aggiudicato l’Oscar al Miglior attore protagonista per The Father, dramma diretto da Florian Zeller e basato sulla sua pièce teatrale Il padre, debuttata a Parigi nel 2012. Nel cast, al fianco di Hopkins, nomi come Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell e Olivia Williams.

Qui la sinossi ufficiale:

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto…Ma se è così, allora chi è l’estraneo che piomba all’improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell’aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.

