Chi ha visto Avengers: Endgame ricorderà che il percorso degli eroi ha inizio solo dopo la morte di Thanos, ucciso all’inizio del film dopo uno scatto d’ira di Thor, letteralmente sconvolto in seguito alla scoperta che il Titano Pazzo ha distrutto tutte le Gemme dell’Infinito. La vera missione, a quel punto, diventa quella di tornare nel passato, recuperarle ed annullare così gli effetti dello schiocco.

Si creano così due gruppi per raggiungere l’obiettivo: Natasha, Clint, Nebula e Rhodes vengono spediti indietro 2014, alla ricerca delle Gemme dell’Anima e del Potere. Stark, Banner, Lang e Rogers tornano invece nella New York del 2012, in cui sono collocate la Gemma del Tempo, della Mente e il Tesseract, mentre Thor e Rocket partono per la Asgard del 2013, dove Jane Foster aveva portato la Gemma della Realtà.

Gli sceneggiatori del cinecomic Marvel avevano però dei piani ben diversi per due degli eroi principali, e differente era anche l’organizzazione dei gruppi, che nella bozza iniziale del film avrebbe dovuto configurare un team formato dal Dio del Tuono e Iron Man, come spiegato all’epoca dagli autori della sceneggiatura Christopher Markus e Stephen McFeely.

«Nella nostra versione iniziale Tony e Thor andavano ad Asgard, perché ci piaceva l’idea di Stark in quel regno, dove vedevamo la contrapposizione tra scienza e magia – avevano riferito gli sceneggiatori – E ad un certo punto lui avrebbe lottato contro Heimdall, che era ovviamente in grado di vederlo, nonostante lui indossasse un’armatura stealth che lo rendeva invisibile. Il Thor del passato avrebbe invece incontrato quello del presente, e vedendo come si era ridotto si sarebbe chiesto “che diamine è successo?”. Ma sarebbe stato troppo complesso e avrebbe distratto il pubblico da tutto il resto».

Insomma, uno scenario decisamente diverso da quello che abbiamo poi effettivamente visto nelle sale cinematografiche nel 2019, anche alla luce del fatto che spedire Tony e Thor ad Asgard avrebbe potuto cancellare la sequenza di New York con Lang e Stark e quella in cui quest’ultimo finisce col ritrovarsi faccia a faccia col padre da giovane.

Nel cast del cinecomic Marvel abbiamo visto Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Ronin / Occhio di Falco), Don Cheadle (James “Rhodey” Rhodes / War Machine), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Brie Larson (Carol Danvers / Capitan Marvel), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Josh Brolin (Thanos).

Qui di seguito la sinossi ufficiale diffusa da Disney:

L’epico Epico finale della Saga dell’Infinito in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos. Dopo che devastanti Devastanti eventi hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l’ordine nell’universo e salvare i propri cari.

