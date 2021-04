Sono passati quasi 2 anni dall’uscita nelle sale di Avengers: Endgame, l’evento cinematografico del decennio per i fan dei cinecomic Marvel. Questo vuol dire che è passato altrettanto tempo dalla drammatica morte di Tony Stark aka Iron Man. Un addio che ha segnato profondamente non solo i personaggi dell’universo MCU, ma anche gli stessi fan. A distanza di tempo, infatti, c’è ancora chi lo omaggia in modo decisamente particolare.

Quella di Iron Man non è stata la prima morte definitiva vista nei film Marvel, ma decisamente la più significativa. Eliminare del tutto il personaggio ha significato tirare una riga sull’esperienza di Robert Downey Jr. come Tony Stark, dopo 3 stand-alone e 4 film corali degli Avengers. Nonostante lo stesso attore abbia lasciato una porticina aperta al suo ritorno come Iron Man, per ora i fan sono certi di avergli detto addio. Una in particolare ha deciso di omaggiarlo, riscrivendo per lui una celebre canzone dal musical Hamilton.

Il video è stato inizialmente postato su Tik Tok e Twitter, ma ha fatto velocemente il giro della rete diventando virale in pochissimo tempo. La fan Lauren Gallaway ha riscritto la canzone finale del musical Hamilton, che negli ultimi anni ha conquistato non solo Broadway ma anche il mondo del cinema. Nel 2020 è uscito il film diretto da Thomas Kail e interpretato dallo stesso autore del libretto e dello spettacolo originale, Lin-Manuel Miranda (noto anche per il suo ruolo nella serie His Dark Materials). Nel video della tiktokers, la canzone è stata riscritta come se a cantarla fosse la figlia di Tony Stark, Morgan.

Il risultato è un testo commovente che parla proprio della morte di Iron Man e di come Morgan abbia intenzione di portare avanti la sua eredità. Le parole della canzone raccontano inoltre di come la figlia abbia «intervistato ogni Avengers che ha combattuto al tuo fianco / Ho cercato di dare un senso alle tue migliaia di pagine di progetti / Lavoravi davvero come se stessi finendo il tempo».

QUI IL VIDEO DELLA CANZONE PER TONY STARK

Come se non bastasse tenere in mano gli iconici occhiali che abbiamo visto indossare anche a Peter Parker in Spiderman: Far from Home, il video si chiude con alcune immagini degli Avengers e la voce di Tony Stark, mentre declama il suo ultimo messaggio alla figlia. E sì, le ultime parole sono proprio “Ti amo 3000“. Lacrime garantite, così come la voglia di vedere cosa salterebbe fuori da un musical tutto dedicato ad Endgame.

Foto: Marvel Studios