Avengers: Secret Wars, il villain finale della Fase 6 non sarà Kang? Ecco chi può essere

Sono settimane febbricitanti per quanto riguarda l’universo cinematografico Marvel: gli annunci al Comic-Con hanno mandato su di giri i fan, in attesa ora del 2025 per vedere il prossimo grande film corale sugli Avengers. Su ogni film iniziano a circolare varie teorie e una di queste riguarda proprio la conclusione della Fase 6, ovvero Avengers: Secret Wars.

È già chiaro che il villain principale delle Fasi 4 e 5 sarà Kang il Conquistatore, il personaggio interpretato da Jonathan Majors in Loki e nel prossimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Quella che tornerà nell’MCU però sarà una variante decisamente più cattiva di Colui che Rimane e tutto fa pensare che darà del filo da torcere ai nostri eroi almeno fino a Avengers: The Kang Dynasty. Ma sarà lui il nemico dell’ultimo annunciato film dell’MCU?

Da tempo infatti circolano rumor circa il possibile ritorno di un noto villain, fondamentale per l’economia delle storie Marvel: Doctor Doom. Per iniziare, gira voce che potrebbe fare la sua prima comparsa al termine di Black Panther: Wakanda Forever. Quindi, potrebbe trovare più spazio nell’annunciato reboot sui Fantastici Quattro, primo film della Fase 6. Tutto sembra perfettamente al suo posto quindi per dare a Doctor Doom il posto che gli spetta in Secret Wars.

Per chi non fosse avido lettore dei fumetti, ricordiamo infatti che le Guerre Segrete sono degli albi inizialmente pubblicati nel 1984 e in seguito in una nuova run nel 2015. In entrambi i casi, Doctor Doom è uno dei nemici principali: negli anni ’80 è riuscito a sconfiggere Galactus e l’Arcano, misteriosa entità proveniente dallo Spazio che ha messo eroi e villain della Terra l’uno contro l’altro.

Nella miniserie di 7 anni fa, invece, ha un ruolo ancora più fondamentale: assieme a Doctor Strange, Destino sfida gli Arcani, i plasmatori dell’Universo per prevenire l’incursione tra due Multiversi (tema attualissimo nell’MCU). Il villain dei Fantastici Quattro arriva a diventare signore assoluto di Battleworld, l’universo in cui si svolge lo scontro decisivo tra gli eroi dell’Universo Marvel e quello Ultimate. In queste storie, Doom uccide Thanos con estrema facilità.

La teoria è semplice, quindi: è impossibile adattare Secret Wars in maniera fedele senza mettere Destino al centro di tutto. Possibile quindi che alla fine di The Kang Dynasty ci aspetti un colpo di scena incredibile (à la schiocco di Thanos) per cui Doctor Doom ucciderà il Conquistatore e si ergerà come minaccia principale? Uno scontro tra cattivi sarebbe una novità per l’MCU e cambierebbe le carte in tavolo in vista dell’ultimo elettrizzante capitolo della Fase 6, in uscita il 7 novembre 2025.

Cosa ne pensate? La teoria secondo voi ha senso? E dove potremmo vedere per la prima volta Doctor Doom? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: Marvel