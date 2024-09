A due giorni di distanza dall’annuncio del film allo scorso Comic-Con di San Diego, Avengers: The Kang Dynasty ha già trovato un regista: si tratta di Destin Daniel Cretton.

Lo rivela l’Hollywood Reporter, che però per il momento non specifica se Cretton provvederà a dirigere anche l’altro film sugli Avengers fresco d’annuncio, ovvero Avengers: Secret Wars. I due film usciranno a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, rispettivamente il 2 maggio 2025 The Kang Dynasty e il 7 novembre 2025 Secret Wars.

Destin Daniel Cretton ha diretto uno degli ultimi cinecomic Marvel, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che ha rastrellato 432 milioni di dollari in tutto il mondo e del quale è stato messo in cantiere anche un sequel sempre diretto da lui.