Avengers: un nuovo studio prova che la scena simbolo di Infinity War è scientificamente sbagliata

La questione è la seguente: secondo uno studio condotto al Georgia Institute of Technology, la scena simbolo di Avengers: Infinity War non potrebbe esistere nella realtà.

“Ah ci voleva la scienza per dimostrare che non si può dimezzare l’universo schioccando le dita?”. No.

Ad essere fisicamente impossibile sarebbe proprio il gesto stesso, che secondo i ricercatori non può essere in alcun modo compiuto indossando un guanto di metallo. Insomma, non c’è verso di emettere il caratteristico suono dato dallo sfregamento delle dita, al contrario di quanto invece avviene nel cinecomic Marvel.

Per arrivare a questa conclusione è stata analizzata una varietà di schiocchi realizzati coprendo le dita con diversi materiali e osservando il ruolo giocato da questi ultimi nel favorire – o limitare – l’attrito, essenziale per portare a termine quello specifico movimento. Al turno del metallo gli studenti hanno quindi constatato che, sostanzialmente, la celebre sequenza mostrata nel film è al 100% scientificamente sbagliata.

«I nostri risultati suggeriscono che Thanos non avrebbe mai potuto portare a termine lo snap a causa delle sue dita corazzate col metallo. Quindi, probabilmente sono gli effetti speciali di Hollywood ad averlo permesso e non la fisica reale! Ci scusiamo per lo spoiler.»

