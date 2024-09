Batman: ecco il vero motivo per cui la trilogia di Christopher Nolan non ebbe un quarto film sul Cavaliere Oscuro

La trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan è vista da più parti come una punta di diamante della storia dei cinecomic e la Warner Bros., in origine, avrebbe voluto sviluppare un ulteriore sequel delle vicende dell’Uomo Pipistrello, sondando ancora più in profondità il Batman nolaniano anche oltre il terzo film realizzato dal cineasta britannico, ovvero Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Christian Bale, il protagonista di quella saga, però rifiutò, ritenendo che ciò che andava rispettato, prima di ogni altra cosa, era la visione del regista: «Chris ha sempre detto che se fossimo stati abbastanza fortunati da realizzarne tre, allora ci saremmo fermati. “Smetteremo dopo quello”, diceva. Poi quando [la Warner] è venuta da noi e ci ha detto “Perchè non facciamo un quarto film?”, io ho risposto, “No, dobbiamo seguire il sogno di Chris, ovvero realizzare una trilogia. Non tiriamo troppo la corda e non diventiamo troppo indulgenti”».

Batman, lo ricordiamo, tornerà prestissimo al cinema con nuovo film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Ad affiancare Pattinson nel cast troviamo Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro nella parte di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nelle vesti di Gil Colson, Barry Keoghan come Stanley Merkel, Jayme Lawson nei panni di Bella Reál, Andy Serkis in quelli di Alfred Pennyworth e infine Colin Farrell, che sarà Oswald Cobblepot / Pinguino.

La sinossi ufficiale recita: Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Fonte: TS

