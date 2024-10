Batman, il Cavaliere Oscuro è appena diventato un Witcher. Ed è meraviglioso [FOTO]

Appassionati di Batman e The Witcher: unitevi! È stata da poco presentata una nuova storia originale a fumetti del Cavaliere Oscuro ed è qualcosa che porta l’eroe DC molto vicino al popolare personaggio dei libri di Andrzej Sapkowski, dei videogiochi di CD Projekt RED e della serie tv Netflix con protagonista Henry Cavill di cui è stato mostrato un nuovo trailer nei giorni scorsi.

Si chiama Dark Knights of Steel ed espande ulteriormente l’universo DC a fumetti: la storia è ambientata in epoca medievale, tra castelli e re. Un mondo in cui lo scontro tra spade e magia ha un protagonista assoluti, il Cavaliere (per davvero, questa volta!) Oscuro. Dietro la storia c’è Tom Taylor, che a DC Nations ha parlato del progetto:

«Sono spade, magia e supereroi. È la nascita di un nuovo universo DC. Unisce insieme il fantasy, l’epica e i supereroi in un modo che non penso sia mai stato fatto prima. Ha la strabiliante arte di Yasmine Putri nelle primissime e fantastiche 26 pagine che abbia mai realizzato».

Nella serie non sarà presente solo Batman, ma anche altri celebri e amatissimi personaggi DC:

«Vedrete tutti i vostri preferiti. Parte tutto da una profezia di John Constantine, perchè è il mio personaggio preferito in assoluto. Amo lui e Harley Quinn […] Costantine è il consigliere di corte del Regno delle Tempeste, governato da Black Lightning e la sua famkiglia. Poi c’è Harley Quinn che è la consigliera della corte di El, di Superman. Non voglio spoilerare, ma il consigliere delle Amazzoni ha molto senso»

Venendo al protagonista della notizia, è lo stesso Tom Taylor ad aver azzardato il paragone:

«Non si tratta solo di trapiantare l’universo DC e incollarlo a castelli e cavalli. È tutta una nuova storia di origini, sono completamente diverse perché sono persone diverse. L’animo e le loro maniere sono simili. Superman e Batman, penso, sono ancora Bruce e Clark in un sacco di modi, ma i ruoli sono diversi. Batman è essenzialmente un witcher. Il suo lavoro è trovare chi usa la magia e imprigionarlo. Questa è la sua quest. Invece del crimjine, combatte contro la magia. Vede come magico chiunque abbia dei poteri, perché la magia è ciò che può spaventare Superman. Questo è il suo ruolo e a Superman non piace che Batman cerchi sempre di proteggerlo».

Che cosa ne pensate? Vi interessa una storia di un Batman Witcher ambientata nel medievo? Fatecelo sapere nei commenti.

