Dopo la fine della sua storia d’amore con Ana De Armas, Ben Affleck è a caccia di nuovi amori, anche sulle app di dating. A dimostrarlo è la testimonianza della fortunata (e troppo dubbiosa!) tiktoker Nivine Jay alla quale l’attore si è proposto tramite Raya, una app di appuntamenti riservata quasi esclusivamente alle persone famose. Nivine, però, non ci ha creduto: pensando che si trattasse di un impostore, ha finito per rifiutarlo.

E così l’ex Batman (che ha abbandonato definitivamente i panni dell’Uomo Pipistrello per un motivo molto serio) si è ritrovato, virtualmente, una bella porta sbattuta in faccia. L’attore non deve esserci affatto abituato, quindi non si è dato per vinto: ha inviato alla ragazza un video su Instagram nel quale, incredulo, domanda: «Nivine, perché non mi hai accettato? Sono io!».

Guarda QUI il video di Ben Affleck rifiutato in una app di dating

Il video è immediatamente diventato virale su Twitter: i fan di tutto il mondo sono rimasti stupiti nel vedere una superstar come Ben Affleck chiedere una ragazza di essere riconosciuto. In effetti, però, anche la povera Nivine dev’esserci rimasta male. Nel suo video su TikTok la vediamo con un’espressione piuttosto infelice e il commento: “Io mentre penso a quando sono stata abbinata a Ben Affleck su Raya, ho pensato che fosse un falso, quindi l’ho rifiutato e lui mi ha mandato un video su Instagram”.

Affleck ha avuto relazioni con donne meravigliose e famosissime, come Jennifer Lopez e Jennifer Garner, dalla quale ha avuto due figli. Per lui però la frequentazione delle app di dating non è una novità: è iscritto a Raya dal 2019, ed evidentemente lo ritiene uno degli strumenti più efficaci per fare nuovi incontri. Nivine Jay del resto non è proprio una ragazza qualunque: scrittrice, modella e attrice, è seguitissima su TikTok con oltre 18mila followers.

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Fonte: Newsweek