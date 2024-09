Ben Affleck tornerà a indossare il mantello di Batman! Ecco dove lo vedremo

Il futuro di Ben Affleck in seno al DC Extended Universe sembrava ormai compromesso dopo l’insuccesso di Justice League avvenuto nel 2017.

Tuttavia in tempi più recenti, con l’avvicendarsi di nuovi executive ai vertici della Warner Bros. e con l’inaugurazione di un nuovo percorso creativo, l’interprete del Batman ufficiale del DCEU sembra stia lentamente recuperando un ruolo più centrale nella narrazione. Anche se è ormai decisamente improbabile pensare di poterlo vedere in un film stand-alone, è ormai sicuro che la sua incarnazione di Bruce Wayne / Batman avrà un ruolo più simile a quello di un mentore visto il grande bagaglio d’esperienza che può offrire.

Sappiamo che Ben Affleck riprenderà il ruolo nell’atteso The Flash di Andy Muschietti, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma che farà parte anche di un altro atteso progetto DC. Jason Momoa, interprete di Aquaman nel DCEU, ha infatti annunciato che Affleck riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in Aquaman e il regno perduto.

Dovrebbe trattarsi di un ruolo piuttosto ridotto, tuttavia la star sembra entusiasta all’idea. Momoa ha infatti svelato la cosa postando sui suoi canali social una foto che lo ritrae in compagnia dell’amico Ben Affleck vestito e truccato ad hoc per il ruolo di Bruce Wayne.

Potete vedere QUI la foto in questione.

Come il film precedente, Aquaman e il regno perduto è stato diretto da Jame Wan su una sceneggiatura scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick. Il cast vedrà il ritorno di Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry meglio noto come Aquaman, Patrick Wilson in quello di Orm, Dolph Lundgren nel ruolo di Re Nereus, Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta, Randall Park nel ruolo del Dottor Stephen Shin, Vincent Regan nel ruolo di Atlan, l’antico sovrano di Atlantide, Indya Moore in quello di Karshon, e Jani Zhao nel ruolo di un nuovo personaggio noto come Stingray.

Completano il cast Pilou Asbaek in un ruolo non ancora confermato e Amber Heard nel ruolo di Mera, il cui ruolo sembra tuttavia essere stato notevolmente ridimensionato. Intanto potete leggere a seguire qui sotto la sinossi preliminare della pellicola:

Quando un antico potere viene scatenato, Aquaman deve stringere un’alleanza difficile con un improbabile alleato per proteggere Atlantide e il mondo da una devastazione irreversibile.

Aquaman e il regno perduto è atteso sul grande schermo per il 17 marzo 2023.

