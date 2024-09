Berlinale 72, annunciati i film in programma. Leonora Addio di Paolo Taviani in Concorso per l’Italia

Il Festival internazionale del cinema di Berlino ha svelato stamattina il programma del 2022: sono diciotto i film che si contenderanno l’Orso d’Oro e l’Orso d’Argento alla settantaduesima edizione della Berlinale (10 – 20 febbraio).

Le produzioni provengono da 15 paesi diversi e 17 lungometraggi sono anche anteprime mondiali, mentre 7 film sono i titoli diretti da donne. Undici registi erano già stati alla Berlinale, dei quali otto in Concorso e cinque già premiati col prestigioso Orso d’oro.

«Siamo felici di riavere artisti che amiamo e il cui lavoro è importante per noi – ha dichiarato il direttore artistico Carlo Chatrian – Siamo anche felici di accogliere per la prima volta in concorso i registi i cui film ci hanno entusiasmato. Più della metà dei film selezionati si svolge ai giorni nostri, ma solo due affrontano i tempi della pandemia in corso. I legami umani ed emotivi sono un filo conduttore – con metà della selezione che sceglie la famiglia come contesto per le proprie storie. Quasi tutti i film ambientano le proprie storie fuori dal centro città, nella periferia, in campagna o seguono i personaggi nei loro viaggi lontano dalle metropoli».

L’unico italiano in Concorso è Leonora Addio del maestro Paolo Taviani, al suo primo film senza il contributo alla regia del fratello Vittorio, scomparso nel 2018. Taviani ha accolto la notizia con queste parole: «È proprio una bella notizia che il Festival di Berlino si farà in presenza. Sì, è una bella sfida ai virus che ci perseguitano. È il cinema che combatte e Berlino è un Festival che non si scoraggia e cerca sempre il nuovo del cinema nel mondo. Buona fortuna allora al direttore Carlo Chatrian e ai suoi collaboratori. E a tutti noi!».

Il film racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E, a chiudere il film, c’è l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire, Il chiodo, dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

Leonora Addio uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 febbraio con da 01 Distribution. Girato in Sicilia e negli studi di Cinecittà, è interpretato da Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli. A firmare regia, soggetto e sceneggiatura Paolo Taviani, mentre le musiche sono di Nicola Piovani.

Nel Concorso della Berlinale 2022 trovano posto anche i nuovi film di Claire Denis (Avec amour et acharnement, con Juliette Binoche e Vincent Lindon), Ulrich Seidl (Rimini), Rithy Panh (Everything Will Be Ok) e Ursula Meier (La ligne), oltre al Hong Sang-soo con The Novelist’s Film e al già annunciato film d’apertura Peter Von Kant di François Ozon, libera interpretazione del capolavoro del regista tedesco Rainer Werner Fassbinder Le lacrime amare di Petra von Kant con Denis Menochet, Isabelle Adjani e Hanna Schygulla.

Alla 72ma edizione della Berlinale sarà poi presentato, nella sezione Berlinale Special Gala, il nuovo film di Dario Argento Occhiali Neri, che schiera nel cast Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli e Xinyu Zhang (qui tutti i dettagli), mentre nella sezione Berlinale Special spicca il film di Andrew Dominik This Much I Know to Be True, nuovo documentario del cineasta Nick Cave e Warren Ellis. Sparsi nel cartellone anche i nuovi lavori di Bertrand Bonello, Peter Strickland, Lucrecia Martel e Quentin Dupieux, mentre ad aprire la sezione Panorama sarà il nuovo film di Alain Guiraudie, Nobody’s Hero.

Previsti naturalmente degli accorgimenti per limitare il contagio da COVID-19: annullato lo svolgimento in presenza, ad esempio, dell’annuale Film Market, che si svolgerà solo online, mentre le proiezioni dei film si svolgeranno con sale a capienza ridotta del 50%. Per accedere alle proiezioni sarà obbligatorio un test negativo e i biglietti saranno disponibili solo online.

Di seguito tutte le opere selezionate per il Concorso nel dettaglio, mentre QUI (via The FilmStage), l’elenco completo dei titoli, i dettagli e i credits anche di tutte le altre sezioni che compongono il cartellone della Berlinale.

CONCORSO

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U – A Quick Alphabet of Love)

Germany / France

by Nicolette Krebitz

with Sophie Rois, Udo Kier, Milan Herms, Nicolas Bridet

World premiere

Alcarràs

Spain / Italy

by Carla Simón

with Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad

World premiere

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

France

by Claire Denis

with Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier

World premiere

Rimini

Austria / France / Germany

by Ulrich Seidl

with Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher, Inge Maux, Claudia Martini

World premiere

Call Jane

USA

by Phyllis Nagy

with Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

International premiere

Drii Winter (A Piece of Sky)

Switzerland / Germany

by Michael Koch

with Michèle Brand, Simon Wisler

World premiere

Everything Will Be Ok

France / Cambodia

by Rithy Panh

World premiere / documentary form

La ligne (The Line)

Switzerland / France / Belgium

by Ursula Meier

with Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

World premiere

Leonora addio

Italy

by Paolo Taviani

with Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker

World premiere

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night)

France

by Mikhaël Hers

with Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart

World premiere

Nana (Before, Now & Then)

Indonesia

by Kamila Andini

with Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

World premiere

Peter von Kant

France

by François Ozon

with Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla

World premiere / opening film

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Germany / France

by Andreas Dresen

with Meltem Kaptan, Alexander Scheer

World premiere

Robe of Gems

Mexico / Argentina / USA

by Natalia López Gallardo

with Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa

World premiere / debut film

So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist’s Film)

South Korea

by Hong Sangsoo

with Lee Hyeyoung, Kim Minhee, Seo Younghwa

World premiere

Un año, una noche (One Year, One Night)

Spain / France

by Isaki Lacuesta

with Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez

World premiere

Un été comme ça (That Kind of Summer)

Canada

by Denis Côté

with Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte Polle, Samir Guesmi

World premiere

Yin Ru Chen Yan (Return to Dust)

People’s Republic of China

by Li Ruijun

with Wu Renlin, Hai Qing

World premiere

