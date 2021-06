Dwayne “The Rock” Johnson è immerso fino al collo nella lavorazione di Black Adam, il nuovo atteso film della DC che lo vedrà indossare i panni del temibile personaggio del titolo.

Per prepararsi al lungometraggio del DC Extended Universe, l’attore sta accumulando un numero enorme di ore di palestra, oltre a seguire una dieta estremamente dura e calibrata. Ed è lo stesso The Rock ad aggiornare i suoi fan a questo proposito, postando una foto sui social che lo ritrae con un fisico incredibile e sempre più scultoreo e tirato a lucido, tanto che la lucentezza di certi dettagli anatomici e nervature del corpo è ormai perfino impressionante.

LA TROVATE QUI

«Allenamento notturno. Grande settimana per #BlackAdam per girare le mie scene da “campione” a torso nudo, mostrando il mio corpo – scrive The Rock, seguitissimo su Instagram con i suoi oltre 240 milioni di follower, accompagnando lo scatto, ricoperto da oltre 3 milioni di like, con un lungo copy che è anche una piccola lettera/diario di lavorazione personale – Ho lavorato duramente, con una dieta, e mi sono allenato con una preparazione diversa da qualsiasi altro ruolo della mia intera carriera: calcolare acqua, sodio, cardio, ma anche dover spingere e tirare l’acciaio vero per avere muscoli densi, asciutti e dettagliati. È una vera scienza che impiega mesi e mesi per comporre il tutto».

Black Adam, ricordiamo, arriverà nelle sale il 29 luglio 2022, portando sugli schermi l’avventura dell’antieroe DC conosciuto in particolar modo per essere l’acerrimo nemico di Shazam nei fumetti.

Così lo aveva descritto lo stesso interprete in un’intervista del 2019: «Black Adam è dotato di poteri pari a quelli di Superman, ma la differenza è che lui non segue le regole. Lui è un supereroe ribelle, uno che farebbe sempre la cosa giusta per le persone, ma a modo suo. Verità e giustizia, alla maniera di Black Adam. Questo ruolo è diverso da ogni altro che ho interpretato nella mia carriera, e sono grato fino alle ossa».

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam vede nel cast anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli di Hawkman, Quintessa Swindell come Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo del Dottor Fate.

Foto: DC Films

Leggi anche: Black Adam: primo sguardo al costume dell’antieroe DC di The Rock [FOTO]