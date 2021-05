Qualche ora fa il popolare attore ha mostrato infatti uno scatto che ritrae un costume di Black Adam per intero, anche se per il momento è impossibile distinguerne i contorni essendo avvolto nell’oscurità. I dettagli in merito sono dunque per ora assenti, ma quest’immagine basterà sicuramente ad accendere l’immaginazione di molti.

The Rock ha anche condiviso un testo a corredo della foto: «Se conosci la mitologia dei fumetti, allora sai da dove viene il suo dolore. La sua rabbia. Sua moglie ei suoi figli uccisi. La sua gente è stata brutalmente ridotta in schiavitù. Non è un supereroe, ma piuttosto un campione. Campione dei poveri e degli sconfitti. Campione del popolo. Ed è la forza più inarrestabile dell’UNIVERSO DC […] Volevo darvi un piccolo aggiornamento e condividere questa immagine con voi dal set. La produzione sta andando alla grande e sono molto soddisfatto del film che stiamo realizzando. La mitologia, l’etica e le azioni di Black Adam creeranno senza dubbio un nuovo paradigma nel mondo dei supereroi, dei cattivi e degli antieroi. Il potere cambierà. Il confine si confonderà. Da schiavo a dio. b.a. l’uomo in nero».

Black Adam, ricordiamo, arriverà nelle sale il 29 luglio 2022, portando sugli schermi l’avventura dell’antieroe DC conosciuto in particolar modo per essere l’acerrimo nemico di Shazam nei fumetti. Così lo aveva descritto lo stesso interprete in un’intervista del 2019: «Black Adam è dotato di poteri pari a quelli di Superman, ma la differenza è che lui non segue le regole. Lui è un supereroe ribelle, uno che farebbe sempre la cosa giusta per le persone, ma a modo suo. Verità e giustizia, alla maniera di Black Adam. Questo ruolo è diverso da ogni altro che ho interpretato nella mia carriera, e sono grato fino alle ossa».

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam vede nel cast anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli di Hawkman, Quintessa Swindell come Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo del Dottor Fate.