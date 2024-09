Black Adam si mostra al CinemaCon: tutti i dettagli del nuovo trailer con Dwayne Johnson

Tra i film che Warner Bros. porterà prossimamente sugli schermi, e che nelle ultime ore sono stati protagonisti del CinemaCon, non è mancato Black Adam, lo standalone dedicato al potente antieroe di casa DC a cui presterà il volto Dwayne “The Rock” Johnson. Il cinecomic si è infatti mostrato con un trailer ufficiale che, stando alle testimonianze dei presenti all’evento, ha letteralmente conquistato il pubblico di Las Vegas.

Purtroppo, proprio come per il teaser di Wonka, il filmato non è ancora stato diffuso online, ma fortunatamente il sito CB ha pubblicato una descrizione dettagliata di tutto ciò che vedremo nelle nuove immagini del film. Vi riportiamo qui di seguito la traduzione:

Navi futuristiche volano attraverso la tundra ghiacciata.

Black Adam è nell’acqua.

Black Adam dice: “Ero uno schiavo quando sono morto. Sono rinato come un Dio” .

. Dr. Fate dice a Black Adam che i suoi poteri non hanno mai fatto altro che causare devastazione. Dopodiché apre un portale a specchio come quelli di Doctor Strange.

In una scena ambientata secoli fa, il corpo dello schiavo Black Adam viene gettato in una fossa. Si risveglia ai giorni nostri in una tomba e scatena il potere dell’elettricità su una squadra di Black Ops.

Nel deserto, Black Adam vola e combatte contro degli elicotteri, distruggendoli. Li fa a pezzi e si allontana da un’esplosione.

Prende un razzo e lo scaglia contro i suoi nemici.

Sequenze d’azione con protagonista la Justice Society of America.

Hawkman affronta Black Adam e gli dice: “Ci sono eroi e cattivi. Gli eroi non uccidono le persone”.

“Beh, io invece sì”, risponde Black Adam

Una frase, quest’ultima, che chiude il trailer anticipando la natura minacciosa, violenta e antieroistica del personaggio, introdotto dallo stesso The Rock – che era presente al CinemaCon – con queste parole:

«La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare. Non è un modo di dire. E non è un’iperbole. E sapete, quando vedrete il film e vedrete il personaggio, capirete cosa intendo. Jaume Collet-Serra, quando l’ho incontrato circa quattro o cinque anni fa, mi ha chiesto: “Chi è il tuo attore preferito di tutti i tempi?”. Ho risposto “Clint Eastwood”. Così lui mi ha detto: “Sono contento che tu lo dica perché vedo Black Adam come il Dirty Harry del mondo dei supereroi”. E questo è stato per molti versi il nostro punto di riferimento».

Il film arriverà nelle sale il 21 ottobre 2022, portando sugli schermi il personaggio dei fumetti conosciuto in particolar modo come l’acerrimo nemico di Shazam. Ma non è tutto. Come ormai sappiamo da tempo, il lungometraggio introdurrà anche la cosiddetta Justice Society of America, portando nel DCEU eroi come Hawkman, interpretato da Aldis Hodge; Dr. Fate, a cui presta il volto Pierce Brosnan; Cyclone, ruolo affidato a Quintessa Swindell e Atom Smasher, personaggio di Noah Centineo.

Nel cast vedremo anche Sarah Shahi come Adrianna Tomaz/Isis, Marwan Kenzari, Joseph Gatt, Uli Latukefu, Mohammed Amer, Donny Carrington, Angel Rosario Jr., Bodhi Sabongui, Chaim Jeraffi, James Cusati-Moyer, Tre Ryan, Rahiem Riley e Cameron Moir.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam è stato precedentemente descritto dal protagonista Dwayne Johnson con queste parole:

«Black Adam è dotato di poteri pari a quelli di Superman, ma la differenza è che lui non segue le regole. Lui è un supereroe ribelle, uno che farebbe sempre la cosa giusta per le persone, ma a modo suo. Verità e giustizia, alla maniera di Black Adam. Questo ruolo è diverso da ogni altro che ho interpretato nella mia carriera, e sono grato fino alle ossa.»