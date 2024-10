Black Panther 2, pessime notizie per i fan in attesa: fermate le riprese e il motivo è Letitia Wright

I fan di Black Panther non saranno felici di sapere che le riprese del secondo capitolo del franchise sono ferme per problemi collegati all’attrice protagonista, Letitia Wright. Ad annunciare la triste notizia è il produttore Kevin Feige, che però ha anche assicurato ai fan che il lavoro riprenderà quanto prima. Stando alla ricostruzione, l’attrice ha subito la frattura di una spalla a causa di un incidente sul set; la notizia risale ad Agosto, momento in cui la Wright stava girando una scena d’azione in esterna con l’aiuto di un’attrezzatura speciale.

Subito dopo l’accaduto, i Marvel Studios avevano dichiarato che questo non avrebbe comportato lo slittamento dell’uscita del film; in un primo momento difatti il regista Ryan Coogler era riuscito a girare tutte le sequenze che non prevedevano Letitia Wright e rimanere al passo con le scadenze. In questi giorni tuttavia è stato constatato che che la concussione è più grave del previsto e Feige ha fermato la lavorazione del film. Al momento dunque si è optato anche per un cambio di data – da Luglio a Novembre 2022.

Feige nel comunicato appare comunque piuttosto fiducioso: «È stato piuttosto doloro, ma adesso Letitia è in fase di guarigione e ha il sostegno dei medici e della famiglia. Vogliamo ringraziarla per tutto il suo impegno; sappiamo quanto ami il ruolo di Shuri e quanto sia stato difficile allontanarsene. Attendiamo il suo ritorno con ansia».

Nel comunicato, riportato da Deadline, il presidente dei Marvel Studios dichiara inoltre che i lavori riprenderanno a Gennaio, quando l’attrice si sarà rimessa completamente. Al momento vige un discreto silenzio sulla sinossi del film e i Marvel Studios hanno dichiarato solamente che «Black Panther: Wakanda Forever esplorerà nuovamente il mondo di Wakanda e tutti i personaggi già introdotti nel primo lungometraggio». Gli addetti ai lavori però hanno assicurato che questo secondo capitolo renderà omaggio anche alla figura di Chadwick Boseman, interprete di T’Challa. Per il suo ruolo infatti non è stato previsto alcun recasting.

Fonte: Deadline

Foto: Marvel Studios

