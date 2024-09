Blade, svelato il villain principale del film Marvel con Mahershala Ali?

Nuovi rumor su uno dei film più attesi del prossimo futuro in casa Marvel: c’è molta curiosità infatti attorno al reboot di Blade, personaggio passato nelle mani di Mahershala Ali e pronto a fare il suo debutto ufficiale nell’universo cinematografico della Casa delle Idee.

A novembre il Diurno cacciatore di vampiri è “apparso” nella scena durante i titoli di coda di Eternals: si sente solo la sua voce mentre mette in guardia Dane Whitman dal non brandire la Lama d’Ebano. La prima voce di corridoio cinguettata in queste ore dall’account Film Informant riguarda proprio il personaggio interpretato da Kit Harington, il Jon Snow del Trono di Spade. Viene riferito che Whitman potrebbe tornare già con Blade, un rumor per la verità abbastanza scontato visto il collegamento già stabilito tra i due.

Più interessante è il dettaglio che collega Whitman al presunto villain di Blade con Mahershala Ali. La stessa fonte riferisce infatti che il cacciatore di vampiri potrebbe vedersela con… Bhe, il vampiro più famoso del mondo: Dracula. «Non è una sorpresa che Dracula sarà il villain – si legge nel tweet – La spada di Dane è connessa a lui ed è per questo che Blade deciderà di reclutarlo».

Il dettaglio si ricollega bene con l’elenco dei personaggi indicati in un casting call relativo a Blade, cui ora se ne aggiunge un altro: dallo stesso cinguettio si apprende che oltre a Dane Whitman potrebbe far parte del gruppo di cacciatori anche Elsa Bloodstone, personaggio apparso per la prima volta nel 2001 e parte dei Figli della Mezzanotte.

Infine, Film Informant fa sapere anche che il Blade diretto da Bassam Tariq e scritto da Stacy Osei-Kuffour sarà «molto diverso da quello di Wesley Snipes». Nello specifico, «Punterà molto sul lato gotico-horror, mistico e underground dell’MCU. La Spada d’Ebano è la chiave di tutta la storia. Ha una storia profonda legata ad avversari come Dracula».

Cosa ne pensate? Vi convince l’idea di avere Dracula come nemico principale del film Marvel? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: fan-made poster dello user di Reddit iMizurri