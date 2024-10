Box Office Italia: Top Gun Maverick vola ad alta quota, battuto Doctor Strange

Esordio da primo posto per Tom Cruise e il film ancora non è uscito!

Lassù assieme ai migliori: la classifica degli incassi al box office italiano dell’ultimo weekend stravolge il podio e butta giù dal primo posto Doctor Strange 2, dopo “solo” tre settimane dall’uscita nelle sale. Tom Cruise esordisce col botto e passa subito in testa.

È stato Top Gun: Maverick a vincere il weekend degli incassi italiani dal 19 al 22 maggio. Presentato a Cannes in grande stile in questi giorni – con tanto di frecce tricolori francesi nel cielo sopra la Croisette, il sequel del cult anni ’80 è stato proiettato in anteprima sabato e domenica raccogliendo in soli due giorni 817mila euro. Tanto basta per balzare subito in testa alla classifica degli incassi, in attesa della vera uscita di mercoledì 25 aprile.

Pete ‘Maverick’ Mitchell è riuscito quindi a battere lo Stregone di Benedict Cumberbatch, che dopo due settimane in testa agli incassi cede il posto e vede sfumare il sogno di una lunga corsa come è stato per Spider-Man: No Way Home. Gli incassi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness restano stratosferici: con gli ulteriori 669mila euro presi al botteghino nello scorso weekend, il totale sale a 12,5 milioni di euro, miglior incasso del 2022 e secondo dal 2019 a oggi. Nel mondo, il film di Sam Raimi ha superato gli 800 milioni.

Arriva da Cannes anche la nuova uscita che si è guadagnata il gradino più basso del podio: la prima parte di Esterno Notte di Marco Bellocchio, film lungo dedicato ad Aldo Moro, ha raccolto 174.436 euro. Il 9 giugno uscirà nelle sale anche la seconda. Parla italiano anche il quarto gradino del podio, conquistato da American Night di Alessio della Valle: il noir con un cast internazionale di cui fan parte Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega e il nostro Fortunato Cerlino ha incassato 23.643 euro. Numeri interessanti anche per l’indipendente Gagarine, uscito in soli 52 cinema e comunque in grado di raccogliere 16.157 euro totali.

Guardando ai dati complessivi del weekend, il box office ha fatto registrare un calo del -23% rispetto a settimana scorsa: 2.206.191 euro il risultato degli incassi dal 19-22 maggio 2022, impietosamente inferiori del -78,9% rispetto al 2019 – quando nelle sale erano appena usciti Aladdin e Il Traditore (con 5,6 e 1,4 milioni di incasso).

Foto: MovieStills

Fonte: Duesse