Brie Larson e Jeremy Renner: le star dell’Universo Marvel stanno sviluppando due serie per Disney+

Come riportato nelle ultime ore da Deadline, Brie Larson e Jeremy Renner, ovvero i volti di Captain Marvel e Occhio di Falco nel MCU, sono al lavoro su dei nuovi progetti seriali per la piattaforma Disney+: due show unscripted – ovvero, senza copione – sviluppati parallelamente dai due attori nelle vesti di produttori esecutivi.

La prima, Growing Up, è una docu-serie che “esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di formazione”. Composto da episodi della durata di 30 minuti, lo show è diretto, oltre che prodotto, da Brie Larson, la quale si servirà di una regia sperimentale e dal taglio sia narrativo che documentaristico per seguire dei giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, mentre raccontano la propria vita condividendo con il pubblico ostacoli sociali, familiari e interiori che si sono trovati ad affrontare nel percorso di scoperta e accettazione di sé.

Tra gli altri produttori esecutivi di Growing Up che affiancheranno l’attrice troviamo Nicole Galovski, Raeshem Nijhon e Carri Twigg, mentre alla regia figurano anche Yara Shahidi, Sydney Freeland, Elegance Bratton, Ashley Eakin, Ekwa Msangi, Smriti Mundhra, Rudy Valdez, Bernardo Ruiz, Kishori Rajan e Nicole Galovski. Lo show è una produzione targata Culture House.

Quanto a Jeremy Renner, l’attore svilupperà uno show intitolato Rennervations, serie in quattro parti che che abbraccia la sua passione per la costruzione indirizzandola verso un obiettivo: aiutare la gente di tutto il mondo ri-immaginando dei particolari veicoli ad uso specifico in modo da soddisfare i bisogni della comunità.

Renner, come già detto, sarà produttore esecutivo della serie insieme a Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello. La casa di produzione che si occuperà dello show è la Boardwalk Pictures.

Tornando al MCU, ricordiamo che rivedremo Brie Larson nell’atteso The Marvels, sequel di Captain Marvel nel quale Carol Danvers verrà affiancata anche dalle colleghe Monica Rambeau e Kamala Kahn. Più recente è stato invece il ritorno di Renner, che proprio a dicembre è tornato in azione nella serie Hawkeye, show standalone che lo ha visto protagonista al fianco di Kate Bishop, una sorta di allieva e partner di Occhio di Falco pronta a ricevere l’eredità dell’eroe.

Foto: Getty (Aaron J. Thornton, Theo Wargo)