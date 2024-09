Can Yaman premiato al MonteCarlo Film Festival de la Comédie

L’ospite maggiormente atteso al MonteCarlo Film Festival de la Comédie è l’attore turco Can Yaman, giunto nel Principato di Monaco per ritirare un premio per il sociale alla serata di Gala che avrà luogo al Grimaldi Forum della città sabato 30 aprile.

Un riconoscimento importante per la star del momento, divenuta famosa a livello internazionale grazie a numerose serie di successo. Un personaggio eclettico, imprenditore ed attore che riscuote consensi in tutto il mondo e reduce dal successo della sua autobiografia Sembra strano anche a me, che ha raggiunto numeri davvero impressionanti. Oltre questo però c’è sicuramente molto di più, dal momento che la sua associazione (Can Yaman for children), dopo numerose iniziative solidali in aiuto ai bambini in difficoltà, ora volge la sua attenzione ai bambini ucraini.

Vi ricordiamo che il MonteCarlo Film Festival è un evento ideato e presieduto da Ezio Greggio dedicata esclusivamente alla commedia e quest’anno è arrivato alla 19ª edizione. Si sta svolgendo in questi giorni, esattamente dal 25 al 30 aprile nel Principato di Monaco e anche quest’anno ha accolto attori e registi di fama mondiale.

Oltre il già citato Yaman, che parteciperà alla serata di gala, saranno presenti anche: Claudia Gerini e Edoardo Leo (per i due eventi speciali fuori concorso Tapirulàn e Lasciarsi un giorno a Roma), mentre Aldo Baglio, Lucia Ocone, Ludovica Martino e il regista Alessio Lauria presenzieranno per il film Una boccata d’aria.

Tra gli ospiti d’eccezione del Festival anche Stefania Sandrelli – che riceverà il premio Movie Legend Award – e Luca Argentero, che verrà premiato per la sua lunga e fortunata carriera.

Fonte: MonteCarlo Film Festival

Foto: Getty Images (Franco Origlia)

