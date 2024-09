Cannes 2022, svelata la giuria: Vincent Lindon presidente, c’è anche l’italiana Jasmine Trinca

Sarà l’attore francese Vincent Lindon a presiedere la giuria della 75° edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. Il vincitore del premio come miglior attore nel 2015 per La legge del mercato nonché protagonista del film che trionfato proprio qui l’anno scorso (Titane di Julia Ducournau), guiderà una giuria composta 8 membri internazionali tra cui spicca anche la nostra Jasmine Trinca.

Per la Francia, si tratta del primo presidente di giuria “casalingo” dopo Isabelle Huppert nel 2009. Assieme a Lindon, a giudicare i 21 film in gara ci saranno anche: l’attrice e regista statunitense Rebecca Hall, volto dell’universo Marvel in Iron Man 3 ma anche film come The Prestige, The Town e Vicky Cristina Barcelona; l’attrice indiana Deepika Padukone; la star di Uomini che odiano le donne, la svedese Noomi Rapace; l’italiana Jasmine Trinca, il cui debutto alla regia Marcel! riceverà una proiezione speciale a Cannes 2022.

Quindi ancora: il regista iraniano candidato all’Oscar Asghar Farhadi, anche vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria nel 2021 con A Hero; il regista francese Ladj Ly, noto per il suo I miserabili candidato ai Golden Globes 2020; Jeff Nichols, regista americano di Mud e Loving; infine il norvegese Joachim Trier, regista dell’apprezzatissimo La persona peggiore del mondo che ha visto trionfare protagonista Renate Reinsve a Cannes 2021 come Miglior Attrice.

«È un grande onore e motivo di orgoglio l’avermi affidato, in mezzo al tumulto di tutti gli eventi che stiamo attraversando nel mondo, lo splendido e gravoso compito di presiedere la giuria del 75° Festival Internazionale del Cinema di Cannes – ha dichiarato Vincent Lindon – Con la mia giuria, ci impegneremo a prenderci la migliore cura possibile dei film del futuro, che portano tutti la stessa segreta speranza di coraggio, lealtà e libertà, con la missione di commuovere il maggior numero di donne e uomini parlando loro delle comuni ferite e gioie. La cultura aiuta l’anima umana a crescere e a sperare nel domani».

Negli ultimi giorni, sono state annunciate ben 17 aggiunte al programma di Cannes 2022, tra cui l’italiano Le otto montagne. QUI potete leggere tutte le novità dal Festival, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la polemica sul film d’apertura di Michel Hazanavicius, costretto a cambiare nome dopo le critiche.

Fonte: Cannes 2022