Captain America 4: i Marvel Studios annunciano titolo e data d’uscita del nuovo film!

I Marvel Studios hanno rivelato il titolo e la data d’uscita del nuovo atteso film di Captain America.

Il cinecomic è stato svelato ufficialmente al mondo questa notte nel corso del San Diego Comic-Con 2022, dov’è stato comunicato inoltre il titolo ufficiale che sarà proprio Captain America: New World Order. L’uscita nei cinema è fissata per il 3 maggio 2024.

Il film ha inoltre trovato il suo regista in Julius Onah, conosciuto per aver diretto lo sci-fi thriller The Cloverfield Paradox. La sceneggiatura sarà realizzata da Malcolm Spellman, recentemente all’opera come showrunner nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Spellman sarà inoltre coadiuvato nella scrittura della pellicola da Dalan Musson.

Al momento i dettagli della trama del film sono ancora tenuti all’oscuro dallo studio. Sulla figura di Sam Wilson, che avrà ora la responsabilità di portare lo scudo, il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a ComicBook.com. Queste ci aiutano a capire meglio in che modo il nuovo Cap si distinguerà da quello incarnato da Steve Rogers. Secondo Moore vi sono infatti alcuni differenze molto marcate tra i due personaggi:

«Insomma, Sam non è Steve Rogers e penso che sia una buona cosa. Perché per me, questo nuovo Cap è una sorta di Rocky. Sarà il perdente in ogni situazione. Non è un super soldato. Non ha cento anni. Non ha gli Avengers al suo fianco. Cosa succederà con questo ragazzo che annuncia pubblicamente – senza alcun supporto esterno – ‘Sono il nuovo Capitan America.’ Cosa accadrà dopo?».

Moore ha poi aggiunto:

«Penso che sia affascinante proprio perché è un ragazzo. È un ragazzo con le ali e con uno scudo, ma rimane un ragazzo. Così, abbiamo intenzione di metterlo sotto torchio e di farglielo guadagnare, e vedere cosa succede quando verrà battuto e surclassato su tutto. Cosa rende qualcuno Capitan America? Sosterrò che non è certo essere un super soldato. E penso che lo proveremo con Mackie e Sam Wilson».

