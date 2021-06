Le vostre serie tv preferite interpretate dai gatti? È realtà e si chiama Catflix.

Come intuibile, stiamo parlando di una piattaforma streaming – lanciata a giugno – che trae ispirazione dalla più nota Netflix, prendendo in prestito dal colosso dello streaming non solo il nome, ma anche le produzioni più famose. Lo scopo di Catflix è infatti quello di ricreare le serie tv e i film di culto presenti sul celebre servizio mettendo dei gatti al posto dei più noti protagonisti.

Un esempio? Tra i tanti titoli presenti abbiamo Stranger Cats, gemello felino di Stranger Things; Cat Mirror, basato sul distopico Black Mirror; Breaking Cat, dove i mici si danno al mondo della droga di Breaking Bad e Cat of Thrones, con i gatti coinvolti nelle guerre tra casate come nel sanguinoso Il Trono di Spade.

Ovviamente, per il momento si tratta di brevi filmati riassuntivi e non di serie complete composte da più episodi. Ma non è da escludere che, con l’enorme successo ottenuto sul web, i creatori di Catflix non decidano di ampliare il progetto dando vita a veri e propri show a puntate.

L’idea è stata concepita come una campagna marketing dell’azienda cilena di cibo per gatti Champion Cat, resa virale non solo dalla presenza degli amatissimi animali e dalla fama dei titoli omaggiati, ma anche dalla sua natura benefica: parte degli introiti generati dalla piattaforma è infatti donata ad un’associazione che si occupa della cura dei gatti in difficoltà. Niente di meglio, insomma, per gli amanti dei felini.

Ecco link per ACCEDERE A CATFLIX e, qui di seguito, l’elenco dei film e delle serie tv presenti sulla piattaforma:

Stranger Cats

Darkat

La Catsa de Papel

Cat Mirror

Cat Wars

Catman

Breaking Cat

Paranormal Cativity

Cat of Thrones

Catformers

Titanicat

Cat Bill (Kill Bill)

Dura de Cazar (Die Hard)

Catzadores de Mitos (MythBusters)

Se l’articolo vi è piaciuto, allora leggete anche:

20 celebri film dalle trame praticamente identiche

10 attori pentiti di aver interpretato un personaggio “politicamente scorretto”

PLAY, STOP, REWIND: 11 scene famose in cui gli spettatori hanno premuto più volte il tasto “pausa”

Pazzi o professionisti? 10 attori che hanno vissuto come i loro personaggi… fuori dal set!

Attenzione a cosa scrivete! 13 star finite nei guai a causa dei loro tweet

Internet, App e Social: 10 film le cui trame non avrebbero avuto alcun senso nel 2021!

Mi hai copiato! 11 amatissimi film che sono stati accusati di plagio