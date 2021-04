La Disney punta ancora sulla rivisitazione dei suoi classici dal punto di vista dei “cattivi”. Secondo una fresca news, dopo Maleficent e Cruella è in produzione ora uno spin off e live action dedicato al mondo di Cenerentola. Tuttavia, non sarebbe lei la protagonista di questo nuovo film, ma sarebbe invece incentrato sulle sorellastre, Anastasia e Genoveffa.

La favola di Cenerentola non smette di avere un posto d’onore nella Casa delle Idee. Dopo il classico d’animazione del 1950, che era stato nominato anche al Leone d’Oro oltre che a 3 Oscar, sono arrivati due sequel decisamente meno conosciuti. Nel 2002 è infatti uscito Cenerentola II – Quando i sogni diventano realtà e nel 2007 Cenerentola – Il gioco del destino, diretto sequel del primo che tuttavia ignora gli eventi del secondo. In epoca ancora più recente, nel 2015 è stato realizzato il primo live action, Cindarella, diretto da Kenneth Branagh e con Lily James nel ruolo di protagonista; nel cast, anche Richard Madden come Principe, Cate Blanchett come Matrigna, Helena Bonham Carter nei panni della Fata Turchina e Stellan Skarsgård in quelli del Granduca. Ancora, è in produzione un nuovo musical con Camila Cabello.

Ora, invece, sembra che la Disney sia al lavoro su un nuovo adattamento, una commedia musical che riviva la storia di Cenerentola ma dal punto di vista delle due sorellastre cattive. Il film dovrebbe riguardare infatti l’infanzia di Anastasia e Genoveffa (in lingua originale Anastasia e Drizella Tremaine) e secondo quanto riportato a occuparsi del progetto saranno due note attrici.

Le nominate all’Oscar Kristen Wiig e Annie Mumolo saranno le sceneggiatrici del film su Anastasia e Genoveffa. Le due tornerebbero così a lavorare insieme dopo il grande successo di Le amiche della sposa, che nel 2012 è valso a entrambe la nomination per la Miglior Sceneggiatura Originale. Dal momento che sono entrambe attrici affermate – la Wiig è recentemente apparsa come Cheeta in Wonder Woman 1984, ma anche in Ghostbusters e Mother! – la domanda è se saranno loro a interpretare una versione adulta delle sorellastre. Al momento, sembra escluso: il film dovrebbe riguardare infatti versioni più giovani delle stesse, in età più vicina agli eventi di Cenerentola.

Per la Disney non sarebbe l’unico progetto sul tavolo incentrato su personaggi secondari di classici Disney. Oltre all’atteso Cruella, infatti, sembra che sia in corso di sviluppo anche uno spin off su Gaston e LeFou della Bella e la Bestia, interpretati ancora una volta da Luke Evans e Josh Gad come nel film con protagonista Emma Watson.

Foto: Walt Disney Productions

Fonte: Deadline