Chris Hemsworth, avete mai visto Thor senza muscoli? Ecco il filmato che turbò i fan [VIDEO]

Chris Hemsworth, l’interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, è da sempre famoso per i suoi muscoli e il fisico scultoreo, avendo dato volto e corpo al Dio del Tuono nei film della Casa delle Idee.

Qualche tempo fa era però apparso online un video, che ha lasciato decisamente “turbati” i suoi fan, in cui l’attore australiano appariva senza i suoi iconici muscoli. Anzi, a ben vedere senza tutto il suo corpo.

Lo spot era stato realizzato per Centr, un’app di allenamento e benessere gestita dalla stessa star del cinema e dal suo team. L’applicazione, creata da uno degli Avengers in assoluto più amati dagli spettatori di tutto il mondo, permette di pianificare i pasti e di ottenere degli allenamenti personalizzati, con al suo interno alcuni video-esercizi eseguiti dallo stesso Hemsworth.

Il video, alquanto originale e a suo modo disturbante, mostrava l’interprete col suo volto sul corpo di altre persone, tra cui alcune donne. Nel promo Hemsworth provvedeva a insultare se steso definendosi «uno stro**o che non sa niente di allenamento, benessere o meditazione. Il suo team invece…».

Il nuovo sul Dio del Tuono Thor: Love and Thunder, lo ricordiamo, vanta un cast che, oltre ovviamente al protagonista Chris Hemsworth, comprende anche Natalie Portman come Jane Foster; Tessa Thompson nei panni di Valchiria; Chris Pratt in quelli di Star-Lord; Christian Bale nel ruolo del villain Gorr; Jaimie Alexander nelle vesti di Lady Sif; Sean Gunn come Kraglin; Dave Bautista, che sarà nuovamente Drax; Pom Klementieff nelle vesti di Mantis e Karen Gillan nei panni di Nebula. Inoltre vedremo anche il quartetto formato da Melissa McCarthy, Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth nei ruoli fittizi di Hela, Odino, Loki e Thor nella rappresentazione teatrale della morte del Re di Asgard.

