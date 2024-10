Chris Pratt, esplode la polemica sull’attore per una frase sui figli: «Una delle persone peggiori al mondo»

Chris Pratt è di nuovo al centro dell’attenzione ma questa volta non in positivo. Sull’attore – recentemente annunciato come prossima voce di Garfield – è infatti scoppiata una polemica e il motivo è un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Apparentemente, un omaggio alla moglie e alla figlia, ma i fan si sono infuriati per quella che è ritenuta una caduta di stile.

L’interprete dei Guardiani della Galassia ha scritto:

«Ragazzi, guardate come mi guarda! Voglio dire, trovate qualcuno che vi guardi così. Ci siamo incontrati in chiesa, mi ha dato una vita magnifica, una figlia meravigliosa e sana, mastica così rumorosamente che a volte mi metto i tappi per le orecchie ma questo è amore! Mi aiuta con tutto, in cambio io periodicamente le apro i barattoli. Il suo cuore è puro e appartiene a me. Il mio più grande tesoro assieme alla figurina di Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie»

QUI IL POST DI CHRIS PRATT

Solo una lettera d’amore alla Katherine Schwarzenegger e alla loro figlia, Lyla? Sembrerebbe, ma il problema è che Chris Pratt ha anche un altro figlio dal precedente matrimonio con Anna Faris. Jack, inoltre, è nato prematuramente e per questo avrebbe avuto problemi di salute: riletta in questa chiave, la frase “mi hai dato una figlia sana” suona terribilmente inopportuna e non farà vincere il premio come padre dell’anno a Chris Pratt.

La pensano così numerosi utenti, italiani e internazionali, che da Twitter stanno facendo sentire la propria indignazione dopo che il nome di Anna Faris è entrato nelle tendenze del social. «Oltre alla grande mancanza di rispetto per l’ex moglie – si legge – La cosa che più mi disgusta sono le affermazioni sul figlio. Dire certe cose quando sai benissimo che tuo figlio è malato? TUO FIGLIO. Mi fai schifo Chris Pratt completamente schifo».

E ancora: «Perché i figli sono buoni solo quando sono bellissimi sani e perfetti… CHRIS PRATT È UNA DELLE PERSONE PIÙ BRUTTE DEL MONDO E VOI ANCORA GLI DATE SEGUITO». C’è anche chi prova a dismettere la questione e concentrarsi sulle cose positive, scrivendo: «Anna Faris chiaramente ha abbastanza amore per il bellissimo Jack nonostante tutto. Questo è ciò che importa».

Per Chris Pratt, una caduta di stile che gli ha fatto inimicare molte persone e qualche ex fan, in un’epoca in cui frasi del genere difficilmente verranno dimenticate. Sia che si tratti di uno scivolone involontario o meno, questa vicenda probabilmente gli resterà addosso per qualche tempo.

Foto: Frazer Harrison/FilmMagic