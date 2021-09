La domanda che tutti i cultori del cinema horror si sono posti almeno una volta: qual è il film più spaventoso di sempre? Quali sono i titoli che più di tutti hanno fatto tremare o saltare il pubblico dalla sedia?

Sebbene il concetto di paura sia, come sappiamo, piuttosto relativo e diverso da persona a persona, ci sono delle opere considerate talmente terrificanti da essere riuscite a spaventare molti più spettatori rispetto ad altre. In sostanza, anche se ognuno ha i suoi punti deboli e le sue fobie, di fronte ad alcuni film diventa praticamente inevitabile perdere il controllo. Ma come si fa a stabilire quali siano questi titoli? Semplice, si può fare affidamento sulla scienza.

Il sito Broadband Choices ha infatti pubblicato un recente studio in cui sono state coinvolte 250 persone, tutte invitate a guardare 40 horror tra i più spaventosi mai prodotti – la scelta si è basata sulle classifiche stilate dalla critica e da un gruppo di appassionati su Reddit -, includendo anche opere distribuite negli ultimi 18 mesi.

Durante la visione, la frequenza cardiaca dei partecipanti è stata costantemente monitorata, allo scopo di misurare, per ogni film, l’aumento di BPM rispetto al valore medio a riposo, ovvero 64. In questo modo, i ricercatori hanno potuto stilare una classifica: al primo posto troviamo l’opera che è stata in grado di aumentare maggiormente i battiti degli spettatori, portandoli ad un totale di 88 BPM.

Il film in questione è Host di Rob Savage, ambientato durante il lockdown del 2020 e girato interamente su Zoom. La storia segue un gruppo di ragazzi che organizzano una seduta spiritica a distanza utilizzando, appunto, il sistema di videochiamate di gruppo messo a disposizione dalla piattaforma. Ben presto si ritrovano braccati da uno spirito che li farà pentire molto amaramente di averlo evocato.

Qui la classifica completa:

Host Sinister Insidious The Conjuring Hereditary Terrified It Follows A Quiet Place Part 2 Paranormal Activity The Conjuring 2 The Babadook The Descent Hush A Quiet Place The Ring A Nightmare on Elm Street (1984) Halloween (1978) Texas Chainsaw Massacre (1974) IT (2017) The Conjuring: The Devil Made Me Do It The Excorcist [REC] 28 Days Later Candyman (2021) The Grudge The Invisible Man Poltergeist The Blair Witch Project Friday The 13th Alien

