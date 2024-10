Cocain Orso, ecco a voi poster e data di uscita italiana del film più assurdo del 2023!

Segnatevi l’appuntamento sul calendario, perché questo sarà probabilmente uno dei film più interessanti e folli dell’anno: sono stati svelati poster e data di uscita di Cocain Orso, basato su un’incredibile storia vera.

Prodotto dalla Universal, il thriller di Elizabeth Banks racconta infatti la storia di un orso nero che ha inavvertitamente ingerito tanta, tantissima cocaina. La cronaca ci riporta al 1985, in Georgia (Stati Uniti): un narcotrafficante aveva lanciato dal suo aereo alcuni panetti di droga per disfarsene. L’animale l’ha trovata e secondo quanto riferito non avrebbe attaccato nessuno ma sarebbe invece morto pochi minuti dopo. La sua storia, tuttavia, è entrata nella leggenda metropolitana.

In Cocain Orso (Cocaine Bear in lingua originale), vedremo il grosso animale alle prese con una furia omicida e un gruppo di persone (tra criminali e forze dell’ordine) in cerca della refurtiva. A giudicare dalle reazioni della rete è qualcosa che il pubblico è assolutamente interessato a vedere. Per l’occasione, l’attrice e regista di Comic Movie e Charlie’s Angeles ha diretto un cast composto da Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Matthew Rhys, Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Christian Convery, Brooklynn Prince, Margo Martindale e Ray Liotta, alla sua ultima performance prima della morte.

Nel poster condiviso dalla Universal, il grande protagonista però è lui: Cocain Bear, ritratto in una nuvola di polvere bianca che lascia poco all’immaginazione. Esilaranti anche le tagline dei poster nella versione inglese e italiana: «Get in line» è un gioco di parole con le strisce di cocaina, mentre «Un film stupefacente» non ha bisogno di molte spiegazioni. Si sprecano anche i commenti sul titolo: da Coca Fratello Orso a Pablo EscoBEAR, il film della Banks è già una miniera d’oro di meme e risate.

Negli Stati Uniti il film uscirà il 24 febbraio 2023. Per l’Italia, invece, l’arrivo nelle sale è stato annunciato durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento nell’ambito del panel della Universal. Bisognerà aspettare fino al 27 aprile 2023 per vivere questa assurda furia omicida di un orso sotto cocaina.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere Cocain Orso? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: Universal

Fonte: Universal